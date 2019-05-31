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熊仔媽媽沒收遊戲機！　小時候被禁打電動：長大全補回來

記者盧薇淩／台北報導

睽違4年，饒舌鬼才熊仔以虛擬角色「豹子膽」（BOWZ）推出全新概念大碟《夢想成真》，他再接再厲推出最新主打《假朋友真兄弟》MV，自爆小時候媽媽管很嚴，不准他玩電動，有一次還沒收他的「Game Boy」（掌上型遊戲機），讓它「從此消失」導致他「壓抑太久」，現在搬出來自己住就會狂打電動，把小時候沒玩到的份補回來。

▲▼ 熊仔小時後被媽媽管很嚴不準打電動 。（圖／索尼音樂）

▲熊仔小時候被媽媽管很嚴，不準打電動 。（圖／索尼音樂）

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熊仔認為《假朋友真兄弟》是專輯裡最令他有感的歌，因為身為公眾人物，他的確有遇過只想一起打卡拍照、卻不是真誠交友的「假朋友」；如果遇上這種表面刻意裝熟、實則虛情假意的傢伙，熊仔就會使出絕招：「我就是對他笑啊！再把他寫到歌裡面。」因為本身不喜歡過度社交，他說：「我也很想說公眾人物跟大家都一樣，沒有什麼差別，但事實並非如此。事實就是會有很多『鳥人』出現，所以我相對的會比較不social，我會更保護自己。」

熊仔表示，豹子膽的概念本來就是虛實交錯，電玩亦是如此，所以很自然地會將兩者結合。熊仔小時候並不常玩電動，因為母親大人管教甚嚴，有一次還沒收他的「Game Boy」（掌上型遊戲機），讓它「從此消失」！熊仔笑說自己的童年很孤獨，就是因為小時太壓抑，長大後他才愛上打電動。

▲▼ 熊仔小時後被媽媽管很嚴不準打電動 。（圖／索尼音樂）

▲熊仔透露自己必較不會social。（圖／索尼音樂）
 
熊仔不會嚮往交遊廣闊的生活，「我覺得好朋友有幾個很close的就好了！像我很幸運，我的工作夥伴就是我最好的朋友。」倘若遇到刻意裝熟的虛假朋友，熊仔會選擇跟這種人保持距離，「我還滿會分辨的！當你在跟一個人聊天，有沒有誠意其實很容易聽得出來。」
 
熊仔將於6月14日、6月15日在台北、高雄舉辦《熊心豹子膽》雙人演唱會，以上半場熊仔、下半場豹子膽、一票看兩場演出的方式回饋歌迷。目前正忙於演唱會準備工作的熊仔，心情調適得很好，沒有感到緊張，他說：「我覺得自己正在進化，這次演唱會讓我成長很多，所以很開心！希望讓大家看到全新升級版的熊仔。」為了在演唱會前夕快速增強體能，熊仔最近愛上「高強度間歇運動」（HIIT），他笑說：「只要10分鐘就可以讓你feel like dying（感覺像要死掉一樣）！」此外，他還繼續實行「間歇性斷食」，期許自己以最佳狀態登台表演。

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