古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首站

記者李欣容／綜合報導

1994年由大陸女導演林鴻執導的電視劇《康熙大帝》在播出期間激起高收視，更啓發了無數製片商和導演，古裝戲如雨後春筍般崛起，林鴻因此一炮而紅，被喻為大陸影視界創作題材的領軍人，她的新作《青年康熙》啟動全球選角，首站將從台灣開始。

▲導演林鴻。（圖／弗利登傳媒提供）

《青年康熙》斥資16億，拍攝期間長達6年，將於2020年6月開拍，今年暑假正式開始培訓入選演員，寒假進入北京電影學院，這次主要角色共180位。

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林鴻透露早在10年前就想拍攝全新版《青年康熙》，此次將以一個全新的時代角度切入，打造120集系列劇，除此之外，演員將通過全球海選的方式產生。

▲《青年康熙》全球選角啟動 。（圖／弗利登傳媒提供）

大陸禁宮鬥劇，但林鴻拍的全是正史，康熙皇帝是林鴻最愛的歷史人物，「康熙的故事充滿了人生的玄機光環與光彩，是一部永遠讀不完說不完的歷史、政治、生活教科書。每一次讀都有不同的感悟，每一個角色都讓人刻骨銘心，所以想把他再次拍出來跟大家分享。」

▲全球選角由台灣站開始 。（圖／弗利登傳媒提供）

林鴻尤其看好台灣年輕人，鼓勵有興趣的都可以一試，「希望通過這次的海選，能夠挖掘出在這個時代的新康熙人，能表現康熙文治武功的勢力，也展示中華文化的魅力。」