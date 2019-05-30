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小鐘「公開把妹術」全場大笑　唐綺陽中招「懂追！」

記者林彥君／台北報導

小鐘和王思佳日前上TVBS《女人我最大》分享「12星座的女生要怎麼追」，藍心湄問小鐘，「如果是國師唐綺陽，要用什麼方法追? 」小鐘誇口說，追老師要先觀察喜好，針對喜好追求他機會很大，「唐老師很好追，拿個御飯糰請他吃就好。」逗得全場大笑，不過唐綺陽卻說：「小鐘真的有厲害到。」

▲▼ 女人我最大。（圖／TVBS提供）

▲小鐘在節目中分享把妹招數。（圖／TVBS提供）

獅子座的王思佳認為男生貼心最重要，對於灑錢的男生無感。主持人藍心湄說王思佳應該就是外貿協會的，但思佳解釋，獅子座的女生總是能把自己打理得很好，所以希望另一半也可以比照。

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王思佳認為，追求者外型很重要，她說老公在追她時行為很可愛，老公是魔羯座的，而魔羯座的男生很實際，只會把錢花在真正喜歡的女生身上，對於普通的女生會很小器。

▲▼ 女人我最大。（圖／TVBS提供）

▲小鐘分享把妹招數。（圖／TVBS提供）

王思佳在和老公是遠距離，只要王思佳飛去美國找他，老公就會買花送她，讓王思佳一走出機場就會看到老公抱著一大束花在門口等她。有次她到美國正逢情人節，王思佳看到來接機的老公滿頭大汗，手上捧了一大束粉紅色的玫瑰，他說，因為情人節花很難買，跑了很多間才湊滿一大束，相當用心。 節目晚間10點播出。

▲▼ 女人我最大。（圖／TVBS提供）

▲王思佳分享老公的貼心舉動。（圖／TVBS提供）

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