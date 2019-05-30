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金曲30經典回顧　歌神張學友「一根香腸」畫面再現

記者許逸群／台北報導

第30屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋舉行，配合邁入第30個年頭，金曲幕後團隊推出1支金曲經典回顧系列影片，陪伴歌迷一起回顧感動驚豔時刻，一起倒數迎接金曲獎頒獎典禮的到來！

▲▼金曲獎經典回顧，張學友送「香腸」。（圖／台視提供）

▲▼張學友在金曲獎送香腸的畫面如今仍讓人記憶深刻。（圖／台視提供）

▲▼金曲獎經典回顧，張學友送「香腸」。（圖／台視提供）

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金曲經典回顧系列影片首先由「金曲最緊張女歌手」打頭陣登場，影片中集結江蕙、許景淳、黃小琥等經典畫面，而台語辣天后張秀卿在獲得第6屆金曲「最佳方言女歌手獎」時，曾緊張的脫口而出說：「好緊張、忘了上洗手間！」如今已是天后的蔡依林，也曾在舞台上被伍佰老師「狂撩」，害羞模樣相當可愛。

紅遍國際的五月天曾在金曲獎公開吃香蕉蔚為話題，而「金曲最餓」影片也挖出第16屆金曲獎主持人陶晶瑩、侯佩岑和林志玲，3人在典禮上大嗑pizza。此外，在第26屆時，也曾上演張學友送上香腸給當年的總召伍思凱，成就了一段「一根香腸泯恩仇」的佳話，許多的經典回顧相信將再次勾起網友討論。

今年「30而立」的金曲獎是華語流行音樂最高指標，邁入第30個年頭持續發光發熱，金曲幕後團隊剪輯一系列共30支短影片，以短秒數影片回顧歷屆金曲獎感動驚豔時刻，要帶領所有喜歡金曲獎的觀眾們一起倒數迎接金曲30的到來。

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金曲獎, 金曲30, 第30屆金曲獎, 金曲

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