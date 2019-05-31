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情歌天后丁噹來了 飆高音挑戰「不要命」遊戲三部曲

娛樂中心／綜合報導

「全民情歌天后」丁噹推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，本周《明星鍵盤手》邀請到她來和網友互動玩樂！還特別設計了一系列「不要命」的遊戲來考驗她，喜歡她的粉絲們記得5月31日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP觀看《明星鍵盤手》的直播喔！

▲▼丁噹。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》。（圖／相信音樂提供）

丁噹推出的第 9 張個人專輯 《愛到不要命 Die Lovin’》，是以她真實的感情故事與愛情觀做為主軸，一改以往悲情柔弱的情歌形象，新專輯開發出更豐富多彩的音樂風格！《鍵盤手》也替丁噹設計一系列「不要命」的遊戲：唇語猜歌猜到不要命、卡祖笛吹奏吹到不要命，還要教會「走音大魔王」關韶文飆高音，這樣一系列的不要命遊戲任務，究竟天后丁噹能否解鎖成功呢？記得鎖定5月31日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP觀看《明星鍵盤手》的直播喔！
  明星鍵盤手開框圖

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《明星鍵盤手》由記者關韶文主持，5月31日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會聽到「全民情歌天后」丁噹合體《鍵盤手》主持人關韶文一起飆高音唷！

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