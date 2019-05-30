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蕭敬騰曝夢幻車款「一台公車」　志向當司機：想買挖土機！

記者盧薇淩／台北報導

獅子LION今年推出新單曲《美麗、醜與我》，MV緊接著將在6月釋出，為此團員們幾乎都獻出了戲劇處女秀，當中團長力Q不但體驗怒摔吉他、吉他手小強大砸玻璃瓶，鼓手陳珩甚至徒手擊碎一面玻璃窗；貝斯手Fumi則飾演遇到奧客的花店老闆，老蕭更化身旁觀者飾演公車司機，擔任靈魂人物串起整支MV，看盡生活中的美麗與醜，而他也說，從小就想買一台公車，甚至考公司司機駕照。

▲▼獅子LION MV蕭敬騰當司機 。（圖／華納音樂）

▲蕭敬騰當公車司機 。（圖／華納音樂）

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獅子全新單曲《美麗、醜與我》，由主唱老蕭親自填詞譜曲，就連MV概念老蕭也親力親為，在MV中飾演公車司機，這次拍攝除了老蕭以外，其他人都是第一次演戲，一向個性溫和的力Q甚至要飾演暴怒Rocker，除了跟路人吵架外，還要摔吉他，當導演要他第一次摔吉他時，力Q委婉地說出：「真的要摔嗎？有點捨不得欸。」猶豫模樣讓老蕭笑說：「他平常就是好好先生，這真的滿為難力Q的。」

▲▼獅子LION MV蕭敬騰當司機 。（圖／華納音樂）

▲蕭敬騰透露以前夢想考公車駕照 。（圖／華納音樂）

不過，反倒在一旁觀看的小強忍不住羨慕說：「你不摔我很想摔，這是我小時候的夢想！」老蕭為扮演公車司機，也特地正式穿上襯衫，並且戴上墨鏡、帽子，豈料才一現身，帥氣模樣卻讓工作人員笑說：「看起來比較像機長！」

為求逼真，導演特地租了一輛公車到現場，並用大型拖車拖吊讓公車看起來在行駛的錯覺，當老蕭坐上駕駛座時隨即入戲，甚至當團員們一一上車時，還搞笑要他們不要忘了投幣，很久沒坐公車的老蕭也回想起自己的學生時代，笑說：「我之前本來就夢想要考公車駕照，公車是我的夢幻車款；包括以前也夢想買一台挖土機在家開，沒想到今天居然可以直接當駕駛，感覺很過癮！」

▲▼獅子LION MV蕭敬騰當司機 。（圖／華納音樂）

▲▼獅子LION推出新歌 。（圖／華納音樂）

▲▼獅子LION MV蕭敬騰當司機 。（圖／華納音樂）

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獅子, lion, 蕭敬騰

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