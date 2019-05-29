《洛基》烏龜還健在！席維斯史特龍悉心照顧44年　網笑：三個老人了

文／法式軟糖

1976年，席維斯史特龍憑著演繹美國電影《洛基》當中的拳擊手洛基巴波亞一角，成為好萊塢著名影星，而「洛基」也成為家喻戶曉的虛構角色，至今已有八部系列作品。

電影當中的狗狗和兩隻烏龜Cuff、Link，都是席維斯史特龍現實生活中飼養的寵物。去年，72歲的席維斯史特龍在IG上發佈他與烏龜們44年後再次同框的逗趣畫面，照片上烏龜正在大嚼生菜，似乎不知道牠們的主人早已成為一個超級巨星。這兩隻烏龜去年甚至重返影壇，出演由《洛基》衍生的外傳《金牌拳手2》（Creed 2）。

網友留言表示，「Cuff和Link兩隻老龜還活著是我今年聽到最開心的消息」、「我早就是你的粉絲，但在看到關於Cuff和Link以及你對動物的熱愛時，我更喜歡你了，謝謝你讓牠們保持快樂和健康！」、「烏龜會不會活得比史特龍還久啊......」。



請繼續往下閱讀...

在 Instagram 查看這則貼文 Sly Stallone（@officialslystallone）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 5 日 上午 10:46 張貼









席維斯史特龍與愛犬也有一段趣事，據說當年席維斯史特龍窮困潦倒，連狗糧都買不起，以50美金賣掉愛犬。《洛基》大紅後，席維斯史特龍急著贖回愛犬，沒想到對方獅子大開口開價30倍，席維斯史特龍為了愛犬只好忍痛付出1500美金，最後愛犬也在續集當中飾演一角。

▼《洛基》電影片段



席維斯史特龍曾在IG上發表一張他與狗狗的復古黑白照片，他說，「我非常喜歡這樣的照片，當我26歲的時候，身無分文，很努力卻一無進展，有兩條幾乎不合身的褲子、鞋子上有洞，夢想就像太陽一樣遙遠……但我有我的狗狗，Butkus，我最好的朋友，我的知己，牠總是嘲笑我的冷笑話、忍受我的情緒，牠是當時唯一愛我的生物 #人類最好的朋友」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sly Stallone（@officialslystallone）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 30 日 上午 9:21 張貼



VIA unilad、IG@officialslystallone、chinatimes、tvovermind

❖法式軟糖粉絲團❖ 還想看更多？快來追蹤▶▶▶

酸甜啊酸甜好唰嘴～



延伸影音...