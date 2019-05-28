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椎名林檎睽違5年推新作　「因為宇多田光，我可以成為壞人」

記者蕭采薇／綜合報導

日本音樂女王椎名林檎暌違5年發表新專輯《三毒史》，在這張帶有討論人類內心黑暗面的專輯與前作《日出處》大不相同，為此椎名林檎於訪問中表示：「這都是因為宇多田光的存在，我就完全可以成為是一個壞人的角色！」表達彼此間的音樂影響。

▲▼椎名林檎《三毒史》。（圖／環球提供）

▲椎名林檎推出新作《三毒史》。（圖／環球提供）

椎名林檎與宇多田光的好交情，從當時宇多田光經過五年半的活動休止期間後，在2016年4月重新回歸時也與椎名林檎合作主打歌，更合拍MV等種種相互合作可以見得。椎名林檎也笑稱前作《日出處》製作發行當時是宇多田的活動休止期，於是自己可以把專輯風格作得很POP流行、充滿希望，不過現在宇多田回歸樂壇之後，自己又能走回暗黑路線，「變回是一個壞人的角色，有她在真好！」

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▲▼椎名林檎《三毒史》。（圖／環球提供）

▲椎名林檎推出新作《三毒史》。（圖／環球提供）

在2015年製作《至上人生》作品時，椎名林檎就已經開始構思《三毒史》的專輯概念。所謂的三毒是指貪、嗔、痴，是佛教中代表必須克服的煩惱的別名。以「貪吃如豬、憤怒如蛇、迷妄如雞」為本次專輯主題的「三毒」，《雞與蛇與豬》正是新專輯《三毒史》舞台設定而寫的開場曲，共收錄13首歌曲。

▲▼椎名林檎《三毒史》。（圖／環球提供）

▲椎名林檎推出新作《三毒史》。（圖／環球提供）

《三毒史》完整展現林檎女王一貫顛覆常態之驚人創意之作，成為淬鍊5年光陰所打造成的藝術臻品。初回限定盤以及通常盤將於5月31日發行台壓版。於此同時椎名林檎的出道二十周年演藝生涯紀念之巡迴演唱會影像作品《(生)林檎博'18 -不惑的余裕-》台壓藍光盤將於同日發售。

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