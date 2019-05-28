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客戶問「有熟的法官嗎」　律師謝震武秒打槍：請找別人

記者許逸群／台北報導

律師謝震武今（28日）出席第21屆讀者文摘信譽品牌調查頒獎典禮，他已連續6年獲得「最受信賴的新聞／時事節目主持人」，他相當開心自己的信譽與價值獲得肯定。他從民國85年開始接觸政論節目，至今從未在公開場合透露出自己的喜好，因此奠定觀眾對他的信賴，而這或多或少也跟他的律師本業有關。

▲謝震武與黃子佼。（圖／記者許逸群攝）

▲謝震武連續6年獲得最受信賴主持人獎。（圖／記者許逸群攝）

「藍的說我綠的，綠的說我藍的，我說，我成功了。」謝震武說道。他依然記得剛接觸政論節目時，當時高層只對他說「你想做什麼就做什麼」，他選擇了做自己，不選邊站或阿諛取寵，「政論節目有很多被貼上標籤，是不是真的要踩哪一邊收視才會好？我這麼多年來，我就是踩著中間，一直踩到現在。多少浪濤過去，我還在浪頭上。」

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▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武從不表達政治立場。（圖／資料照／記者李毓康攝）

謝震武在政論節目中通常不會參與「口舌之爭」，他能秉持中立的形象，也不免與本身的律師職業有關。他從民國80年開始在擔任律師，多年下來為司法的公正做過許多努力，所以特別不能接受司法不公之事，「相信很多律師都碰過，當事人問「有沒有熟的法官」，我都會說，如果你相信有這種事，那你去找別人。」

謝震武坦言自己心中勢必會有好惡，但他絕不會在公開場合說出口，而是用整理的方式讓觀眾自行去評斷。總統大選將至，他透露《新聞面對面》將會陸續邀請許多重量級嘉賓來訪，笑稱「要選總統得先過我這關」，也表示會用最高的標準來檢視所有政治人物。

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