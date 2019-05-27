《大時代》邱子芯想談戀愛　出國「豔遇落空」看猛男秀解悶

記者李欣容／綜合報導

26歲女星邱子芯在《大時代》中飾演馬俊麟的學妹，近來工作滿檔當空中飛人，本期待可以在海外有豔遇，沒想到竟一次都沒有，只好看猛男秀解悶。人美心也美的她，工作之餘抽空擔任慈暉幼營的親善大使，陪伴苗栗幼安教養院的80位孩子們玩團康遊戲。

▲邱子芯（右）近來工作滿檔，當空中飛人。（圖／民視提供）

邱子芯海外工作不斷，一直在當空中飛人，從日本到上海、台灣兩邊飛，前陣子剛拍了一部網路電影《木蘭特工之疫毒危機》，也到上海做了一個盛大發布會。

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▲邱子芯和孩子們互動 。（圖／民視提供）

邱子芯說，本來很期待在海外工作時可以有豔遇，沒想到一次都沒有，好在還有節目《being beautiful》，身為亞洲區助理主持，某場錄影在上海百樂門剛好有猛男走秀，她只能趁機一飽眼福，笑稱：「看見鮮肉們已經滿足了！」

▲邱子芯（中間）參加美國節目。（圖／民視提供）

除了《大時代》之外，邱子芯也有其他戲劇、主持工作，都在安排中，希望能盡快有新作品跟大家見面，工作之餘，她撥空擔任親善大使，和80位孩子玩遊戲，看到小朋友笑得燦爛，她也相當有成就感。

▲邱子芯當親善大使 。（圖／民視提供）