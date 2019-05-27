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大腸切除後狂掉7公斤　張懷媗「雙頰凹陷」：不要再說我瘦了！

記者李欣容／台北報導

八點檔女星張懷媗去年拍完民視《幸福來了》動了大腸摘除手術，解決便秘37年困擾，近來她加入三立《炮仔聲》劇組，飾演一位打工仔，一出場就是熱褲露出一雙美腿，不少網友發現，張懷媗整個人瘦了一圈，她無奈稱，「被說瘦沒有比較開心，反而會想說是不是樣子很憔悴。」

▲▼張懷媗 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

▲張懷媗拍《幸福來了》的時候臉比較肉 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

張懷媗在拍《幸福來了》時體重54公斤，被觀眾說「臉澎澎的」不自然，去年10月動完手術後，一度瘦到47公斤，她趁著這段時間健身雕塑體型，到《炮仔聲》定裝才發現角色是要穿熱褲。

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▲▼ 張懷媗切掉大腸後瘦了7公斤 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

▲▼張懷媗切掉大腸後瘦了7公斤 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

播出後露出一雙大長腿，也發現她似乎比過去消瘦不少，張懷媗無奈說，「我現在要增胖了，被說瘦不會開心耶，會覺得是不是我瘦了讓人擔心，看起來很憔悴，寧願被說臉好像很有膠原蛋白的感覺。」她現在也正在執行增重計畫，目前體重在50公斤左右。

張懷媗過去深受便秘所苦，切掉大腸後每天排便順暢，氣色也好了許多，有趣的是，許多網友也因為她的例子鼓氣勇氣就醫，手術住院時才發現，隔壁床也是她的粉絲，大家在醫院相認，畫面著實有趣。

▲▼ 張懷媗切掉大腸後瘦了7公斤 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

▲張懷媗鮮少穿熱褲，露出長腿超辣。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

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張懷媗, 幸福來了, 炮仔聲

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