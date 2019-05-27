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市價5千只賣2折？謝震武「收貨現拆」驚覺詐騙秒退件

記者許逸群／台北報導

律師謝震武日前主持法律談話綜藝節目《震震有詞》，討論婆婆媽媽的錢是否比較好騙，容易成為詐騙集團中的肥羊？殊不知現場律師、退休警官也曾受害，唯獨謝震武逃過一劫。

▲▼謝震武節目《震震有詞》探班專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲謝震武分享曾差點被網路詐騙。（圖／資料照／記者李毓康攝）

這幾年臉書、Line群組出現太多詐騙案例，除了婆媽常成為詐騙對象，連高學歷的律師、社會經驗豐富的警官也難逃一劫。律師劉韋廷曾因購買網路上熱賣車子擦撞可消除痕跡的筆，一買回家根本沒用被騙；醫藥記者洪素卿分享之前網路上號稱可讓男性雄風變大的神器，沒想到拿到貨後竟然是一支放大鏡。

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謝震武表示，他私下熱愛DIY組裝，在網路上看到自行組裝的工具組感覺功能很強大，估計市價要5千多，網路上竟賣1千多，讓他心動地想買來試試看。不過他可不是省油的燈，看到賣家是「貨到付款」才願意訂購，還吩咐秘書收到貨後必須現場拆封比對，沒想到實際內容物竟與圖片不符，立即將商品退回。

▲謝震武主持《震震有詞》討論網路詐騙。（圖／和展影視提供）

▲謝震武主持《震震有詞》討論網路詐騙。（圖／和展影視提供）

謝震武說：「近期我一直碰到圈內人被詐騙而請我幫忙討公道。」原來是不肖廠商盜用洪素卿在節目中片段，利用她的專業及形象，向眾人散播誤導她代言肚臍貼。對此，洪素卿更是不堪其擾，售後一堆問題都找上她，她也藉機在節目中澄清自己並沒有代言減肥肚臍貼。

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關鍵字

謝震武, 震震有詞, 網路詐騙

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