擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝

記者洪文／綜合報導

「拉丁男神」安東尼奧班德拉斯以《痛苦與榮耀》首度獲得坎城影展最佳男主角，擊敗《從前，有個好萊塢》男主角李奧納多，這也是他與國際影壇巨擘阿莫多瓦第8度合作，堪稱是導演心中的「頭號御用男神」。他坦言，這次演出導演的半自傳角色壓力很大，「我在導演面前就像是『赤裸的士兵』，我得消除所有舒適圈，這個角色才能開始。」

▲安東尼奧班德拉斯以《痛苦與榮耀》首度獲得坎城影展最佳男主角 。（圖／達志影像／美聯社）



《痛苦與榮耀》為阿莫多瓦「導演三部曲」最終章，從《慾望法則》、《壞教慾》到今年的《痛苦與榮耀》共橫跨32年的時間完成，是他的集大成之作，因劇情融入不少自身經歷，被視為是他縱橫影壇數十年後的半自傳電影，不僅毫無保留展現從貧民到大師的心路歷程，主角與母親和初戀的溫柔回憶更是感動無數觀眾。

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▲安東尼奧班德拉斯在《痛苦與榮耀》化身為導演。（圖／傳影提供）



《痛苦與榮耀》講述年事已高的電影導演馬洛（安東尼奧班德拉斯 飾）創作靈感枯竭，飽受疾病折磨的同時也讓他不得不用藥壓抑痛苦。他回想起貧困的童年、無疾而終的初戀，當時為了排解失戀開始寫作，沒想到意外開啟電影的世界。這是阿莫多瓦獻給自己的故事，也是獻給所有在人生中掙扎的每一個人的故事。

《痛苦與榮耀》將於8月2日在台上映。

▲《痛苦與榮耀》劇照。（圖／傳影提供）



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