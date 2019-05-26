騙錢又騙血！漫威之父史丹李經紀人「虐待老人」遭逮捕

記者洪文／綜合報導

已故漫威之父史丹李（Stan Lee）病逝6個月之後，他的前經紀人凱利摩根（Keya Morgan）於25日早上在亞利桑那州因涉嫌非法監禁老人、虐待老人、竊盜、詐欺等重罪遭到逮捕，網友相當氣憤：「復仇者聯盟的英雄會去找你報仇！」

▲史丹李、前經紀人凱利摩根（Keya Morgan）。（圖／達志影像／美聯社）



根據外媒《TMZ》報導，史丹李律師指責前經紀人凱利摩根一年多來不當使用500多萬美金的資產，傷害了史丹李的身心，而且涉嫌盜竊史丹李簽名會26.2萬美金（約823萬台幣）的收入。

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史丹李2018年2月聲稱他的看護人Jerry Olivarez、女兒律師Kirk Schenck、經紀人凱利摩根試圖利用他的女兒JC奪取他的財產。同年5月，摩根被指控故意將史丹李置於「健康受到威脅」的境地，造成史丹李身體、精神雙重痛苦。

凱利摩根2018年6月將史丹李從好萊塢山老家，搬到比佛利山莊的公寓「就近照顧」，但史丹的家人聲稱並不知情。史丹李6月提起10億美金的訴訟，聲稱他們盜用他的名字獲利，更宣稱偷他的血裝在筆的墨水當中，對外拿來賺錢。

摩根曾在3月在推特表示：「史丹李是我的合作夥伴，也是10年來最好的朋友，我對史丹從來沒有任何問題。」他在去年曾說：「這是他的女兒和她的律師對我的不實指控，她無法接受史丹如此喜歡我的事實，我將證明指控100％是錯的。」

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