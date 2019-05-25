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羅志祥妖媚跳舞下秒掀上衣！驚見「爆笑3字」易烊千璽看傻了

記者盧薇淩／台北報導

大陸綜藝節目《這！就是街舞2》18日開始首播，新一季導師陣容是吳建豪、羅志祥、易烊千璽，以及韓庚，光是日前播出的預告片就在網路上討論連連，25日在優酷播出最新一集，羅志祥和參賽選手合體跳舞蕭亞軒《愛的主打歌》，再度展現舞王魅力，除了把女生歌曲的舞蹈詮釋得嫵媚，還直接上衣，曬出寫上「豬大哥」的白色T恤，一轉身所有選手爆笑！

▲▼羅志祥這就是街舞掀開衣服 。（圖／翻攝微博）

▲羅志祥和選手表演《愛的主打歌》。（圖／翻攝微博）

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羅志祥在最新一集的《街舞》中和選手合作，和易烊千璽隊伍PK，但這一點也難不倒身為舞王的他，和選手合作《愛的主打歌》時，除了強而有力的舞步之外，該柔軟嫵媚之處也絲毫不輸給女生，最後更祭出幽默重擊，當場掀開衣服，曬出寫上「豬大哥」3字的白色T恤，一轉身讓所有參賽者笑翻，而對手易烊千璽更傻了眼，表演效果十足，也馬上引起微博網友熱議。

▲▼羅志祥這就是街舞掀開衣服 。（圖／翻攝微博）

▲羅志祥掀開衣服寫著「豬大哥」全場爆笑。（圖／翻攝微博）

《這！就是街舞》是一檔大型街舞競技節目。節目選用「明星導師+專業舞者真人秀」的全新賽制，顛覆所有傳統舞蹈節目模式，通過「大海選」吸納優秀街舞舞者，設置「舞者近身鬥舞」、「世界頂級街舞大師及一線明星帶隊PK」、 「國際頂級街舞大師為參賽者定制個人街舞秀」等環節，再輔以專業的舞臺燈光佈景設計。播出資訊：5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

▲▼羅志祥這就是街舞掀開衣服 。（圖／翻攝微博）

▲▼羅志祥擔任《這就是街舞》導師。（圖／翻攝微博）

▲▼羅志祥這就是街舞掀開衣服 。（圖／翻攝微博）

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這就是街舞, 羅志祥, 易烊千璽

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