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鏡頭對準前女友產道攝影 日導演現任女友竟參與拍片

圖文／鏡週刊

日本紀錄片名導原一男的第二部紀錄長片《極私愛慾・戀曲1974》，以他的前女友武田美由紀為主題。原一男曾與武田交往3年，分手之後武田去了沖繩，因為想知道對方的生活與重新接觸，原一男以拍紀錄片為理由來到沖繩，也記錄武田特立獨行的人生。

1948年出生的武田是雙性戀者，曾在沖繩當脫衣舞孃。在紀錄片中，武田展現與日本主流社會女性截然不同的想法。她想看自己高潮的樣子，要求原一男一邊與她做愛一邊拍攝；她想自由戀愛，不顧一切和駐守沖繩的花心黑人大兵交往同居；她決定獨力分娩，原一男則拍攝生產過程，將鏡頭正對產道口。

片中武田在東京的公寓內生產，沒有助產士接生，只有她獨力奮鬥。影片捕捉到她從陣痛到努力生下孩子、開心打電話通知母親、以及幫初生嬰兒洗澡的經過，整個過程是全片震撼的焦點，也展現她的大膽強悍的生命力。

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當時原一男其實已和製片妻子小林佐智子在一起，小林佐智子也一起參與拍攝。原一男表示，拍《極私愛慾・戀曲1974》時，只是為了記錄自己的三角戀情關係，看看這對當時日本而言非常前衛的拍攝內容，是否能為世人所接受。儘管那時女性解放的思潮已興起，但他完全沒想到與女性議題連結。

在《極私愛慾・戀曲1974》推出1、2年後，原一男曾收到年輕女性觀眾來信表示，看了影片後也想和武田美由紀一樣，生自己的孩子，甚至其中一位還請男友以8釐米攝影機拍下自己生產的過程。


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