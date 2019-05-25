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Leo王入圍歌王顫抖打給媽媽　「她以為我出車禍」一秒嚇傻！

記者盧薇淩／台北報導

MTI系列《電音產業趨勢與人才培育》座談會25日在華山舉行，邀請YouTube知名音樂製作人Kurt，及甫入圍金曲獎歌王的Leo王、音樂科技學院基金會董事長倪重華、華流行銷教母張正芬出席。入圍金曲後首次受訪，Leo王透露得知入圍當天，第一時間打給媽媽，笑說：「我聲音有點顫抖，她以為我出車禍了。」沒想到是入圍喜訊。

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▲▼ Leo王、倪重華、張正芬 。（圖／記者盧薇淩攝）

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▲ Leo王入圍金曲獎歌王。（圖／記者盧薇淩攝）

Leo王坦言，得知入圍金曲獎又驚又喜，「小時候認為的金曲獎都是周杰倫，我原本以為我玩的是小眾音樂。」入圍當天打給媽媽，他聲音興奮到顫抖，媽媽起初還以為他出車禍，得知喜訊時，只淡定說：「喔我還以為你怎麼了。」他笑說：「我媽還是比較傳統一點，不會讚美人、比較會罵人。」Leo王是高雄人，為了到台北唸書，考上台大社會系，但後來為了玩音樂輟學，「我媽剛開始知道我輟學做音樂快氣死，她太難想像，因為我整個家族、親戚沒人做音樂，但我可以理解，她一定會擔心。」

▲▼ Leo王、倪重華、張正芬 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲ 張正芬、Leo王、Kurt、倪重華《電音產業趨勢與人才培育》座談會。（圖／記者盧薇淩攝）

當時媽媽跟他說，「你要做什麼都好，但本分要先顧好，學生就是要唸書。」Leo王笑稱，以前做音樂時間要「用偷的」，「要應付學校課業、爸媽，所以補習班要翹課。」北上唸書，Leo王在酒吧打工當音控，開始接觸做音樂的同好並拜師學習，提起台灣音樂教育，他有感說：「我一直都是自學，但如果可以早點接觸並學習，媽媽也比較好理解，是直到金曲獎她才比較相信。」他透露，入圍金曲後，國小同學、前女友都傳訊祝賀，想得獎嗎？他笑說：「可以得獎啊，都入圍了，但隨緣，報導說我是『佛系饒舌歌手』，謝謝大家賞光啦。」

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leo王, 倪重華, 張正芬, 第30屆金曲獎, 金曲30

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