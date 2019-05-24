演藝圈首對同婚新人！　濱小步牽軍人女友登記「變軍眷」告白甜炸

記者劉宜庭／綜合報導

524是台灣同婚合法正式上路第一天，全台各戶政所都湧進一對對伴侶前往登記，而台灣演藝圈內第一對同志新人，也隨之誕生了！造型師濱小步今（24日）一早就在北市信義區戶政事務所打卡，與職業軍人女友「En Zo」登記結婚，她正式成為了軍眷：「謝謝大家的祝福，我們都要一起幸福呦。」

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▲濱小步（左二）與En Zo（左一）今正式結為夫妻。（圖／記者李毓康攝）



濱小步與軍人女友En Zo（恩卓）最初是在2016年底時，於某場女同志活動上認識，進而擦出愛火，雙方早在交往未滿一年，就決定互許終身，並在2017年10月訂婚，當時她臉上洋溢幸福地表示：「覺得對方很像親人，雖然認識沒有很久，但無法想像未來的生活沒有她。」

▲濱小步2017年10月跟軍人女友訂婚。（圖／翻攝自濱小步臉書、資料照／記者李毓康攝）

如今同婚法正式上路，濱小步於24日一早，就和女友一起在信義區戶政事務所打卡，正式完成結婚登記，自己也進而成為軍眷。除了感謝外界祝福，她也陸續分享親友們所錄製的祝福影片，為此數次落下感動淚水。

▲濱小步24日在信義戶政事務所打卡，正式登記結婚。（圖／翻攝自En Zo臉書）



女友En Zo則在登記當晚，在臉書感性表示，只有自己能夠決定自己今後的人生，「如果我們自己不勇敢，誰會為我們勇敢？不用全世界來了解我，只要我了解自己為什麼往前奮鬥就好，誠實的面對自己，才能讓內心的自己獲得真正的自由。」濱小步則在PO文底下甜蜜告白，「老公，任何事有我一起陪著你渡過。」