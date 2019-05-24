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舞台劇為「同婚首日」改台詞　楊麗音笑：婚姻苦楚一起體會

記者李欣容／台北報導

舞台劇《致．這該死的愛》是以同志與家庭為題材的舞台劇，為了符合時事，搭上同婚專法熱潮，導演謝念祖特別調整劇本，讓首演更貼近社會，故事更加濃厚，楊麗音更笑稱，婚姻的苦楚，終於大家能一起體會了。

▲▼ 《致．這該死的愛》以同志與家庭為題材的舞台劇 。（圖／全民大劇團提供）

▲《致．這該死的愛》是一部以同志與家庭為題材的舞台劇 。（圖／全民大劇團提供）

嚴藝文在劇中飾演一位知道丈夫為同志後人生崩解的妻子，她私下則大喊會「無條件支持」，有三個小孩的楊麗音說自己十分樂見同性可以結婚，但她也俏皮說：「婚姻的苦楚，終於大家可以都體會到了。」

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《致．這該死的愛》以幽默喜劇來探討「愛」是如何超越性別、年齡，2017年11月首演時，同年2月大法官才剛釋憲「《民法》保障同性婚姻屬違憲」，因此當年劇本特別加入「感謝大法官的釋憲」的台詞。

▲▼ 《致．這該死的愛》以同志與家庭為題材的舞台劇 。（圖／全民大劇團提供）

▲嚴藝文（左1）支持同婚專法。（圖／全民大劇團提供）

今年第三度加演，恰巧立法三讀通過專法保障「同性婚姻可登記結婚」，因此劇本將同性結婚加進台詞，謝念祖認為這樣能更觸動觀眾的心。

而此次由劇場界資深演員凱爾挑大樑演出，謝念祖說，「凱爾在劇場深植快20年，無論是喜劇、悲劇、搞笑扮醜、帥氣深情，從男八演到男一都沒有問題。」

▲▼ 《致．這該死的愛》以同志與家庭為題材的舞台劇 。（圖／全民大劇團提供）

▲《致．這該死的愛》跟著時事更改台詞。（圖／全民大劇團提供）

嚴藝文與凱爾私下是多年好友，嚴藝文還爆料是好到可以「一起洗溫泉」的程度，她直稱讚凱爾的勇氣，「如果是我絕對不會接下這麼心累、壓力又這麼大的角色，但我真的很期待他能演出全新感覺的小王。」

▲▼ 《致．這該死的愛》以同志與家庭為題材的舞台劇 。（圖／全民大劇團提供）

▲《致．這該死的愛》本週在國家戲劇院演出。（圖／全民大劇團提供）

此次演員除了老班底楊麗音、嚴藝文、單承矩、呂紹齊外，還加入屏風一姊劉珊珊，剛從台北藝術大學畢業的林書函，謝念祖力推新演員組合，「即使你已經看過這齣戲，還是應該來看看他們的舞台魅力。」

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致這該死的愛, 楊麗音, 嚴藝文, 凱爾

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