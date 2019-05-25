改編法國暢銷小說　《亨利先生的秘密》推理幽默小品

圖文／鏡週刊

輕女編輯在一間專收被出版社退稿的圖書館裡，發現了一本奇作，作者是個已過世的披薩店老闆亨利皮克，他不但引用了深奧的普希金，還寫活了浮世男女對生命與愛的徬徨。精彩內容加上傳奇的背後故事，讓這本小說一炮而紅。但難道不會懷疑這當中造假的可能嗎？

根據法國暢銷小說《退稿圖書館》改編的電影《亨利先生的秘密》得力於原著精彩的故事，但把重點擺在公開質疑、出言不遜，而丟掉工作、並引爆婚姻危機的書評人，來扮演文學的福爾摩斯。應該跟他勢不兩立的作者女兒，既想證明父親名譽、也可能確有狐疑，儘管免不了爭吵鬥嘴，卻成了死對頭的「華生」。

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這樣的組合如果到了好萊塢手上，應該會變成標準的瘋狂喜劇（screwball comedy），把冤家送作堆吧！它不是沒有浪漫的可能，女主角的單親身分和滿屋藏書已預留空間，只是不肯輕易就範，流於俗套。更多時候我羨慕文學還能引發軒然大波，也為片中所有敵人都能忍受對方的文明表現，感到佩服。

電影一方面提供推理解謎的快感，而當中的悠閒散趣，又和日系、美系推理的咄咄逼人、關乎性命大異其趣；另方面也藉由書評家的撥雲見日，直視評論與行銷產生的影響，而有了批判譏諷之意。

最後書評家唯有回到初衷，對所有作品認真閱讀和細膩發掘，答案便在不遠。這裡面雖然是對文學的愛以及對產業鏈的調侃，延伸到其他創作環境，例如電影，也異曲同工。從喜惡到解讀，對象雖是作者和作品，卻也是讀者（觀眾）心湖的倒影。法國老牌男星法布萊斯魯奇尼兼具學究與世俗的演技，維持他一貫的水準。布列塔尼的風光，則搶了不少戲。

81分 導演：雷米貝桑松

演員：法布萊斯魯奇尼、卡蜜兒克汀

片長：100分鐘

級別：普遍級

上映日期：5月24日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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