簡廷芮健身「難得穿這樣」！　一轉身「蜜桃臀形全露」男網友鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮（Dewi）因演出電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏一角爆紅，平常儘管工作忙碌，仍不忘健身維持體態，她近日上傳一段穿亮色系運動裝的短片，「#少數亮色裝備#這套完全可以！」一轉身秀出完美臀型，不少網友看了都佩服地說：「屁股好翹！」

▲簡廷芮平常運動多半是深色裝扮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



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畫面中，可以看到簡廷芮身穿黑色中空背心，露出纖瘦手臂和平坦小腹，跟平常不同的是，她搭配一件藍色運動褲，貼身剪裁襯托出穠纖合度的腿部線條，華麗轉身入鏡，意外讓粉絲窺見她的翹臀，展現長期的健身成果。

▲▼簡廷芮的貼身褲意外引發網友討論。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



事實上，簡廷芮曾一度被爸爸嫌胖，於是下定決定減肥，沒有特別控制飲食，但在運動方面下足了苦心，「想要控制體態，跑步絕對是很好的運動。」雖然沒有格外調整飲食，但每天一定會逼自己喝2000C.C的白開水，「提升代謝力，自然就不容易胖、囤積脂肪。」

▲▼簡廷芮無法抵抗美食誘惑只好努力運動。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



特別需要注意的是，簡廷芮運動前1小時會攝取碳水化合物，像是地瓜、香蕉、全麥麵包，為肌肉補足能量，提升了肌耐力，自然有益於消脂。她每個禮拜會維持2到3次的跑步，每次約跑5到10公里，時間充裕的話，一定會跑到10公里，「既然都要跑了就跑過癮，讓自己累一點」，如果晚點還有事，也至少會跑40分鐘，才能有效燃燒脂肪。