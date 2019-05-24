身障者沒有器捐「受贈權」　張書偉接演《生死》盼體制完善

記者李欣容／綜合報導

張書偉在《生死接線員》中客串心臟病患者的父親，因孩子是重度智能障礙者，無法獲得器官捐贈，導致他變成一個憤怒的父親。為了詮釋角色，張書偉在片場搞孤僻，刻意留捲髮，鬍鬚，也不與人互動。

▲張書偉客串《生死接線員》 。（圖／公視提供）

張書偉在戲中提到，「我們可以成為捐贈者，卻不能成為受贈者，你覺得這樣公平嗎？」為了孩子，他在加護病房與醫療人員發生衝突，更找議員陳情，痛批體制不公。

請繼續往下閱讀...





▲張書偉希望透過表演，讓大家重視器捐體制上的不公。（圖／公視提供）

張書偉對劇中父親角色深有共感，他形容，「一開始，他就跟全天下愛小孩的父親一樣，但因為長年為兒子爭取器官捐贈不成，而變得執著偏激、憤世嫉俗。」

為此張書偉刻意不和人群互動，讓自己的內心更貼近孤寂的父親，他也很喜歡這個有挑戰性的角色。私下張書偉認為，社會確實存在許多不公，會接下這檔戲，也是希望藉由表演，讓大家重視器官捐贈體制上的不完整，「看看哪裡還不夠人性？怎樣做體制才會更健全。」

▲張書偉為角色留鬍子，眼神對世界充滿憤怒。（圖／公視提供）

過去他沒機會了解器捐，自從演了《生死接線員》後他也成為忠實觀眾，認真思考器捐，「找個適當時機吧，聽聽家人怎麼說，如果家人認可，我會認真思考簽器捐卡。」《生死接線員》公視每週六晚間9時首播2集。

▲張書偉手抱劇中兒子，神情悲戚。（圖／公視提供）