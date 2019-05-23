美國隊長、佩姬卡特姪女「曾經同居」！《復仇者4》編劇證實：被他刪了

記者洪文／綜合報導

美國隊長自從被冰封之後，心中一直掛念著佩姬卡特探員，不過他在《美國隊長3：英雄內戰》卻跟女方的「姪女」莎朗卡特接吻，不少影迷看了傻眼。編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）、史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）透露，他們本來在《復仇者聯盟3：無限之戰》原始劇本當中有感情戲，最後被漫威總裁凱文費吉刪掉了。

▲「佩姬卡特姪女」莎拉卡特在《美國隊長2：酷寒戰士》首次登場。（圖／翻攝自網路）



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編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利向外媒《Yahoo》表示：「本來《復仇者聯盟3：無限之戰》劇本第一稿中，美國隊長、莎朗卡特在一起生活，但是過得不太順利。」後來漫威總裁凱文費吉阻止了這個想法。兩位編劇沒有透露兩位角色為何會在一起，但是他們認為美國隊長、莎朗卡特同居的故事跟無限寶石、薩諾斯無關，乾脆把整段故事抽出劇本。

▲美國隊長、莎拉卡特在《美國隊長3：英雄內戰》突然接吻，震驚粉絲。（圖／翻攝自網路）



事實上，《復仇者聯盟4：終局之戰》編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利曾說，美國隊長、佩姬卡特在一起的結局早在一開始就拍板定案，「沒有考慮過其他版本」，因此不確定為何編劇一開始會安排他、莎朗卡特會在一起。不過，許多粉絲無法接受兩個角色出現同居關係，甚至覺得是種「亂倫」，還好最後被漫威總裁凱文費吉阻止了這個想法。