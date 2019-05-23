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邵雨薇查食譜熬雞湯！　替男友「流汗排毒」笑：心中有那人

記者盧薇淩／台北報導

演員邵雨薇發行首張個人專輯《微雨》，近日到POP Radio受訪，在戲劇圈耕耘多年的她圈粉無數，還被封為「全民女友」，邵雨薇笑說「每次聽這稱號都覺得很害羞」，主持人Emily好奇問，私下是怎樣的女友？邵雨薇透露雖不擅長做菜，但是會做早餐，更曾在對方生病時，自己查食譜熬了一鍋雞湯，「心中有那個人會願意為他做任何事。」

▲▼邵雨薇在電台受訪 。（圖／pop radio）

▲邵雨薇在電台受訪。（圖／pop radio）

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邵雨薇自揭戀愛時做過的貼心事，不會下廚的她，曾在對方生病時，查食譜熬了一鍋雞湯，雞湯包含薑蒜等辛香料，喝了可以流汗、逼出體內毒素，笑說：「心中有那個人會願意為他做任何事。」她更透露，曾挑戰做蛋糕，「做出來卻像發糕」，但後來就沒再做過這些事了，因為心中那個人只能存在那個時期，「我也長大了」，不再像小時候一樣瘋狂。
 
專輯中有首新歌叫《壞女孩》，邵雨薇認為在家人心中應該是壞女孩，她坦言自己太有想法跟主見，決定要做就立刻做，「通常家人給建議前我就自己決定了」。被問做過最壞的事，邵雨薇說，「我曾自己拿轉學單填好直接叫我媽簽名」，簽完就轉學了，因當時半工半讀，原本的學校離打工處真的太遠，才毅然決然辦了轉學。

▲▼邵雨薇在電台受訪 。（圖／pop radio）

▲邵雨薇曾親手做早餐、燉雞湯給另一半。（圖／pop radio）
 
邵雨薇近期投入新輯宣傳，更籌備首場新歌演唱會，她透露演唱會幾乎都會唱到新歌，也會唱之前演出戲劇的主題曲。問她是否會在演出展現唱跳功力，邵雨薇求饒表示「我真的不擅長跳舞」，未來不排斥挑戰，但處女座的她力求完美，直言「如果要跳一定要練到完美再呈現」，新歌演唱會6月8日將在台北Legacy舉行。

▲▼邵雨薇在電台受訪 。（圖／pop radio）

▲▼邵雨薇近期發行新專輯。（圖／pop radio）

▲▼邵雨薇在電台受訪 。（圖／pop radio）

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