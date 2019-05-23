謝瓊煖神經質嚇壞張棟樑　私下互認「母子」甜喊媽

記者李欣容／綜合報導

張棟樑、謝瓊煖在電視劇《一千個晚安》中飾演母子，因發現爸爸外遇，從此隱忍配合媽媽各種需求，但長大後才發現其實媽媽早就接受爸爸，讓他頓時深受背叛，張棟樑首次和謝瓊煖合作，被她的演技給驚呆，兩人因戲變成好友，張棟樑私下仍喊她一聲「媽」。

▲張棟樑（右）、謝瓊煖首次合作演母子。（圖／三立提供）

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張棟樑人在馬來西亞仍關心收視，第一次與謝瓊煖合作，他難掩心中喜悅，「覺得好幸福，現在回頭想當時半年的拍攝拍的挺過癮。」

和《我們與惡的距離》中兇手的母親完全不同，謝瓊煖這次演活了略帶神經質的母親。張棟樑說，「她演的那種迫於無奈的感覺好傳神，特別有戲，真是好佩服。」和她對戲完全不需要時間培養，自然而然就會哭，即便殺青，張棟樑和謝瓊煖仍會聯絡，私下還是稱她「媽」。

▲張棟樑在劇中感覺被家庭背叛。（圖／三立提供）

▲謝瓊煖飾演有點神經質的母親 。（圖／三立提供）



劇中張棟樑從小就被家人隱瞞許多家事而怨恨，但在現實生活中他可是家中意見領袖，這幾年爸媽都退休，家裡都由他在照顧，妹妹在大學畢業前也是他在照顧，現在妹妹事業有成，又有三個小朋友，讓他很欣慰。

▲張棟樑家有4個兄弟姊妹，現在爸媽退休由他照顧家裡。（圖／三立提供）