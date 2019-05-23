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曹格答應兒子「12歲可談戀愛」　聽到Grace驚慌嘴軟

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王曹格一對寶貝兒女Joe、Grace今年分別12歲和8歲，他自己的初戀發生在12歲，因此不會特別管兒子幾歲才能談戀愛，只要兒子不要亂來、過得開心健康就好；至於Grace是否也能這麼早交男友，他馬上口吃，「女...女...女兒就不一樣，我會跟我太太說『妳好好去跟她說什麼時候可以談戀愛』，假如是19歲，好那妳就跟她說19歲才能談。」

▲▼曹格擔任Hit Fm聯播網6月份「hito最大ㄎㄚ」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹格月底將推出新專輯。（圖／記者屠惠剛攝）

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曹格自曝常被老婆吳速玲說像小孩一樣，他先前曾在IG放上「玩」老婆影片，以整老婆為樂，以前會被老婆打，但現在吳速玲對於他的把戲都無動於衷，「有一次她在睡覺，我假裝要出門，跑去換上全套蜘蛛人的衣服，連面具都有，趴在她床邊說：『起床了，你老公不在家。』」但老婆完全不理他，問到小孩是否會模仿他整媽媽，他則笑說：「簡單的一些OK，因為我跟媽媽玩的那些不一樣，小孩子不能玩。」言下之意都和老婆玩「大人的遊戲」，他考慮趁著這陣子忙著新專輯，先暫時休兵不整老婆。

▲曹格穿「全套蜘蛛人裝」嚇吳速玲。（圖／翻攝自曹格Instagram）

▲曹格穿「全套蜘蛛人裝」嚇吳速玲。（圖／翻攝自曹格Instagram）

他和老婆在教育孩子方面觀念雖不同，但他全權尊重老婆的教育方式，「 她真的比較會教！」他笑說吳速玲是個很有自己想法的人，因此女兒或多或少在穿著也會學媽媽。

像是現在Grace愛穿熱褲，表面上他誇：「哇！好好看哦Grace！」回頭才請老婆要女兒不要穿太短的褲子，「如果我跟Grace說不行，她就會說那媽媽你為什麼就不敢說，我就真的不敢說啊！有時候我覺得她穿太短我也不敢說，但我相信我太太比較會懂女生的心情。」因此在家裡都是老婆扮黑臉。

▲▼曹格妻「凸肚現形」懷第三胎？　速玲鬆口給答案！真實體重曝光。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

▲曹格全家感情相當融洽。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

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關鍵字

曹格, Grace, 包子妹, Joe, 吳速玲

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