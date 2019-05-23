泛淚看著謝和弦！想起無條件提拔　高爾宣感念：他把我拉出低潮

記者盧薇淩／專訪

饒舌歌手高爾宣OSN年僅21歲，創作出不少熱門夯曲，更多次登上音樂平台排行榜上，累積不少死忠粉絲。他22日到龍潭國中表演，遇到貴人謝和弦（阿扣），笑說：「看著他就突然好想哭，我的眼睛馬上瞇起來，變成小狗眼睛了。」提到阿扣的幫助，他感恩地說：「他永遠都不會說什麼，但都是很實質地幫助。」

▲高爾宣近日遇到謝和弦，看著他眼眶泛淚。（圖／記者張一中攝、高爾宣提供）

高爾宣最低潮時，謝和弦即時出現拉他一把，回想當時他說：「我那時在看《黑豹》，看完發現IG突然多了一千多個粉絲，開始去找到底是什麼原因，以為是在ptt上被罵了，結果發現是被阿扣分享。」阿扣從網路上得知他的音樂，因為賞識他才華，開始無條件幫他轉發分享，甚至帶著他跑校園演出，讓他被更多人看見，當高爾宣向他表達感激，他總霸氣回：「哎呦，三八啊，我們就一起練功啊。」像哥哥般照顧。

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「那為什麼是你啊？」採訪被問到這題，高爾宣大笑說：「我為什麼突然被嗆了！但我也不知道！」他說，自己「臉皮薄」，從不主動傳作品給別人聽，不知道阿扣從哪聽到他的音樂並轉發分享，帶他與恩師陶山做音樂，最後被陶山賞識並簽下，如今校園、商演活動邀約多，闖出音樂成績，他說：「我從來沒問過他為什麼是我耶，是他把我從低潮中拉出來，他是我音樂路的關鍵，但他總是不求回報幫我。」

▲高爾宣對於謝和弦幫助十分感動。（圖／記者張一中攝）

感謝又感動，高爾宣22日在校園演出遇到阿扣，話未說出口、心底卻滿是感激，默默看著阿扣坐在一旁，回想一路走來他的提拔，感性的他忍不住紅眼眶泛淚，「阿扣很單純、很熱愛音樂，他常跟我說，希望我以後也有更多能力幫助別人，每次我說謝謝，他只會說『哎呦三八啊』，然後一直幫我們。」

高爾宣個性感性又直率，直說阿扣很溫暖，與瘦子不同的是，瘦子像心靈導師，說的話總讓他內心衝飽電，而阿扣是實質上的幫助，帶著他從無到有。幸運遇到兩位音樂路上重要的貴人，高爾宣心懷感激，「所以我一直相信，只要對人好，我就會遇到好人。」這是他的信念，也始終期許自己永保善良。高爾宣將於7月5日在台北舉行「洗爾恭聽」演唱會，接著到台中、高雄演出，5月31日開始售票。

▲▼高爾宣受訪時吐露心情。（圖／記者張一中攝）