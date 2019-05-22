大S看到小強「發出撥鼠叫聲」　小S舉起拖鞋秒滅蟑：這叫時尚

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅在WeTV《我們是真正的朋友》合體遊緬甸，四人在節目中組團逛市集，兩岸三地迴響熱烈，節目中大S看到蟑螂面露驚恐樣，大S直呼：「我是真正的，發自內心深處的恐懼它，我瞭解有些人特別恐懼某種東西或事件，我選擇尊重他人的恐懼。」

▲大S、小S、范曉萱和阿雅合體出外景。（圖／WeTV提供）

節目中播出大S在房間發現蟑螂，嚇得趕緊叫妹妹小S來幫她滅蟑，還不讓姊妹們講到「蟑螂」這兩個字，只見小S相當有氣勢的只用一隻拖鞋就把蟑螂滅掉，還稱蟑螂為「時尚」。

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該片段馬上成為微博熱門話題，讓網友驚呼，「沒想到大S這麼怕蟑螂，簡直是蟑螂恐懼症患者，只要聽到這兩個字就會嚇到發出土撥鼠叫。」讓網友打趣說，「學土撥鼠叫是繼學貓叫後又一流行」。

▲大S、小S和阿雅。（圖／WeTV提供）

大S笑說，「節目把我的囧樣無限放大。」老公汪小菲則說，「我最怕老鼠，提到這兩個字都不行，而且我有一次看到老鼠無處可躲，從二樓跳下去了。」

4姊妹在餐桌前聊起「時尚」話題，阿雅說自己害怕蟑螂，「有一次在家裡看到一隻小蟑螂，自覺這麼小，自己一定可以，覺得牠是幫助我克服和鍛煉，我用杯子把牠們蓋住，但看到牠一動，我整個人尖叫，人往後仰把杯子給打碎，割到自己的腳，整個人在血泊當中。」

▲大S、小S、范曉萱和阿雅到緬甸出外景。（圖／WeTV提供）