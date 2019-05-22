韓式燉雞加薯條又加炸花枝！明星拜訪的隱藏名店「新村」吃得到

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

那天因為要跟人家吃飯，我就隨便搜尋一下，找到看起來很好吃的燉雞，就決定吃它了！我都是隨便找、隨便試吃，但幾乎沒吃過雷店喔～好開心～因此來推薦給大家。

一進門，牆上掛著這些簽名，有很多明星來過耶～最右上是演過電影《國際市場》、《辣手警探》的黃晸玟，近期在台灣有上映的則有《哭聲》、《軍艦島》、《北風》，大家應該對他不陌生。

請繼續往下閱讀...

店門口有個桌球台，可以在那邊打桌球 XDD 看你們是吃太飽想消化一下，還是前一餐吃太飽，需要趕快消化一下，都可以去打一下～啊哈哈哈

簡單點餐法：（從上到下，從左到右）

01 2人／3人／4人

02 有骨／無骨

03 微辣／辣

要不要升級加點Upgrade or Stop?

起司／炸花枝／薯條

我們點的是3人份+炸花枝+薯條+起司，也就是全加～XD

我那時覺得應該會太多，有問店員我們三個人這樣點是不是過多？是不是點兩人比較好？但店員說點3人OK，來了以後整個傻眼得多，我們兩男一女吃到肚子都要脹破了，還吃不完 XDDDD 所以如果是三人一起用餐，想加其他東西的話，我建議可以點兩人份就好，其他份量就以此類推囉！

這裡的白飯跟白蘿蔔、玉米都是自取的喔！自己到自取櫃台裝就好了。

我們點的是微辣，就算是有點小辣了。燉雞的味道很好吃，炸花枝放在醬料裡面整個就是絕配！！白飯拌在裡面超夠味，我吃了幾乎一碗白飯 XD 不過薯條並沒有特別酥脆或好吃，但一樣是沾醬料很好吃（醬料是精華啊～）第一次吃到燉雞裡面加這麼多東西，但大家各有各的味道，混在一起吃又不奇怪，超級推薦，喜歡燉雞的可以去吃看看 ^^

（圖／翻攝自 Naver Blog／shineunji120 ）

飲品MENU

（圖／翻攝自 Naver Blog／shineunji120 ）

2人是22000won，3人31000，4人42000，無骨不加錢，加起司加3000won，炸花枝加7900won，加起司也加薯條是7900won，要再加混合辣椒再加1000won。

裡面有一隻可愛小雞！哈哈哈～目前首爾有兩間分店，位置請點韓文地址進去看地圖唷～

新村店：

서울 서대문구 연세로 27-1

營業時間11:00~22:00

大學路店：

서울특별시 종로구 동숭길 101 3층

營業時間11:30~22:00

（以上有LOGO圖片皆由太咪拍攝提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章