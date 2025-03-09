記者田暐瑋／綜合報導

95歲的奧斯卡影帝、好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）及妻子荒川2月27日被發現在家中身亡，法醫鑑定結果8日出爐，公布荒川其實比金哈克曼還要早7天過世，且死於漢他病毒，推測染病原因是荒川在打掃自家車庫時，不慎接觸到染疫的老鼠。

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）日裔妻子荒川貝琪（Betsy Arakawa）被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

驗屍報告指出，62歲的荒川2月11日死於罕見的漢他病毒肺症候群（HPS），是一種由鼠類傳播的致命疾病，該病罕見且初期表現類似流感，醫生往往難以診斷，專家指出，「人們通常是在清理閣樓或地下室時接觸到鼠類的糞便或尿液後感染該病毒。不幸的是，目前尚無針對漢他病毒的特效治療，只能通過早期診斷和支持性護理來改善預後。」若她能及時就醫，生還機率將大幅提高。

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據《每日郵報》報導，金哈克曼家中沒有鼠類活動的跡象，但車庫和外屋中出現鼠類糞便，專家認為，荒川可能是在清理車庫時感染了這種罕見的致命病毒，且推斷荒川死前經歷的病程：「她可能掙扎了數天，經歷了逐漸加重的呼吸困難、頭暈及輕度運動後的氣喘。」

▲好萊塢傳奇演員金哈克曼（Gene Hackman）被發現陳屍家中，享耆壽95歲。（圖／達志影像／美聯社）



此外，金哈克曼的愛犬也被發現死亡，儘管有證據表明狗可能感染該病毒，但目前尚無證據顯示狗會將病毒傳染給人類。警方推測，金哈克曼因失智症，未察覺妻子已經過世，甚至無法自己進食，驗屍發現他的胃內空無一物，身體虛弱至極，遺體倒在廚房旁的房間內，旁邊有拐杖與墨鏡，猜測他可能試圖離家求助，但最終因心臟衰竭倒地。