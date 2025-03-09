「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇市場越來越具競爭力，日前爆出「短劇男神」何健麒劈腿醜聞，引發外界對短劇演員的關注。而同樣被視為「短劇男神」的曾輝被拍到牽手逛街照，疑似戀情曝光，而對象是合作過7部短劇的韓雨彤，兩人雙雙成為熱搜話題。

▲「短劇男神」曾輝疑似戀情曝光，牽手女生逛街被拍。（圖／翻攝自微博）

據目擊網友在2月初曬照，稱偶遇到出門逛街的「豹豹貓猫」並說「要一直幸福下去喲」。照片中男子穿著棕色羽絨外套搭配牛仔褲，牽手另一個揹著後背包，身穿長大衣、戴毛帽的女生，背影被認出是曾輝與韓雨彤。

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▲網友曬出照片稱見到曾輝牽手女生逛街，網友認出女方是韓雨彤。（圖／翻攝自微博）

曾輝現年26歲，專門拍攝手機微短劇為主（大陸稱：豎屏短劇），且短短數年累積高人氣，在抖音擁有破百萬粉絲。他與韓雨彤至今合作過7部微短劇，且都是愛情劇題材，兩人擁有大批CP粉，被目擊牽手逛街，疑似戀情曝光，但對粉絲來說，眾人則輪番留言「這不是眾所周知的事嗎」、「把疑似刪掉吧，這是一個大家都公認的事實」、「他們兩個不就早就已經是公開的秘密了嗎」、「這不是眾所周知的事兒嗎，人倆都六搭了」、「一直在磕，一直是真的」、「他倆真的很甜」。

▲韓雨彤是短劇的女神級演員，主演多部微短劇打開知名度。（圖／翻攝自微博）

▲曾輝、韓雨彤合作7部微短劇，擁有廣大CP粉支持。（圖／翻攝自微博）