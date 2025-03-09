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台灣護照在黑市超值錢！驚人售價曝光　吳鳳驚：沒想過有人出這麼多錢

記者田暐瑋／綜合報導

大陸兩會重頭戲7日登場，中國外交部長王毅被問及台灣主權問題時回應：「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。」侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等多名台灣藝人也接連發文，引發爭議。歸化台灣的土耳其裔藝人吳鳳透露，中華民國護照已可以從黑市上購得，且價格相當昂貴，驚嚇說：「沒想過黑市上有人出這麼多錢？」

吳鳳在臉書分享，黑市上可以購入中華民國護照，價值竟高達10萬美金（約330萬元新台幣），讓他感到相當驚訝，「我知道當台灣人很好，也很幸福，我也用中華民國護照出國去許多國家！只是沒想過黑市上有人出這麼多錢？」吳鳳先前首次以台灣人身份出國，提到過去使用土耳其護照需要申請簽證，但持中華民國護照則能享受免簽待遇，讓他深刻感受到台灣護照的便利與價值。

▲吳鳳透露台灣護照在黑市的驚人價格。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲吳鳳透露台灣護照在黑市的驚人價格。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

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吳鳳也笑說，因為自己拿著台灣護照，有次到歐洲旅遊，歐洲海關一看到護照總是充滿疑惑，「當地海關盯著我的臉看，問我到底怎麼回事？」他大方幽默地回應：「我是台灣人，就是這麼簡單！」這段話不僅展現了他對台灣身份的認同，也引發台灣網友熱烈討論，許多人留言讚賞：「你比很多台灣人還愛台灣」、「謝謝你愛台灣！」

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