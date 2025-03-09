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志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

記者陳芊秀／綜合報導

日本喜劇泰斗志村健因感染新冠肺炎，於2020年3月29日逝世，享壽70歲。他染疫病逝將近5年，期間不斷傳出高額遺產難以繼承，生前豪宅成廢墟，近日更被爆出豪宅已經拆了，家人證實無力管理。

▲▼志村健4億豪宅被閒置成荒涼空屋。（圖／翻攝自IG／志村健）

▲志村健染疫離世，生前3億豪宅被拆光。（圖／翻攝自IG／志村健）

據日媒《女性SEVEN》報導，志村健於1987年在東京三鷹市購入一棟豪宅，當時市值高達3億日幣（約台幣6655萬元），裡面有7個房間，收藏了大量錄影帶、DVD、書籍及其他物品，成為自己創作喜劇段子的靈感來源。然而，他因感染新冠肺炎病情惡化於醫院辭世，家中遺物未曾整理。知情友人透露，他的哥哥志村知之夫婦很努力維持房子，更為了不影響鄰居，選擇晚上來打掃，但是因年事已高，腳力變差，需要拐杖輔助行走，已經無力管理，於是在年初將房子賣給不動產公司，並委託業者處理屋內物品，但仍對遺物感到不捨。

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而志村知之項媒體證實消息，對於高齡的他來說，搬走大量遺物並妥善管理並非容易的事，而這些曾承載弟弟回憶的物品，最終不得不全數處理掉。他最後唯一保留下來的遺物，是一頂印有「Shimura」字樣的棒球帽，這是弟弟志村健生前，每逢生日就會製作並贈送親友的慶生紀念品，上面有自己的名字和年齡。

志村知之說：「我的弟弟很喜歡這頂帽子，經常戴著它。所以，我想至少帶回這頂帽子。」他現在外出散步時，就會戴上弟弟的帽子，就像是代替弟弟繼續走下去，也成了兄弟之間最後的聯繫。

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