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江祖平遭傳「裝病不演」戲中老公黃少祺發聲！　揭好友現況藏亮點

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平在《願望》演反派「麗紅」，戲裡為了愛情壞事做絕，讓觀眾又罵又愛看，先前在社群網站發文透露自己「暫時」離開劇組，不料被傳故意裝病不演。對此，該片劇組今日在板橋舉辦粉絲見面會，黃少祺被問及此事也正面回應。

▲▼江祖平在八點檔《願望》演反派「麗紅」，最新發文引發關注。（圖／翻攝自Threads）

▲江祖平在八點檔《願望》演反派「麗紅」。（圖／翻攝自Threads）

江祖平在《願望》飾演的麗紅是黃少祺在劇中的老婆，日前演到她開車衝進房子爆炸，戲外暫時離開劇組閉關休息，怎料卻傳出有心人士爆料她「裝病不演」，今（9）日黃少祺出席《願望》粉絲見面會，接受採訪時也暗示了「對方即將回歸」。

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▲▼台劇《願望》黃少祺。（圖／三立提供）

▲黃少祺跟江祖平在《願望》飾演夫妻。（圖／三立提供）

黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林萱瑜、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星今（9）日出席《願望》粉絲見面會，黃少祺被問到江祖平相關問題，他表示之後對方應該會回歸劇組，至於怎麼回來，他則說道「這要交給劇組」。

▲江祖平在《願望》中飾演惡女，近日報應不斷。（圖／三立提供）

▲黃少祺暗示江祖平即將回歸。（圖／三立提供）

不僅如此，黃少祺也透露自己私底下跟江祖平感情很好，大方分享兩人在過年的時候有聯繫，說道「因為她跟我們都很好，我們都其實滿關心她的，她現在休息在閉關。」

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江祖平, 願望, 黃少祺

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