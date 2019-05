13歲Gail重新詮釋《阿拉丁》經典神曲

記者許逸群/台北報導

電影《阿拉丁》(Aladdin)即將在5/22(三)晚場上映,這部動畫製作成真人版電影,讓大小朋友相當期待。不僅如此,膾炙人口的經典主題曲《A Whole New World》,由《聲林之王》的13歲神童Gail Sophicha(蓋兒)重新詮釋,勢必再掀起一股熱潮。

▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。(圖/ETtoday)

《阿拉丁》除了本身的故事多年來持續受到探討,主題曲《A Whole New World》更是一直被列為經典動畫歌曲之一。在1992年迪士尼動畫電影《阿拉丁》裡,阿拉丁與茉莉公主對唱浪漫歌曲《A Whole New World》,當時這首歌曲不僅傳唱全世界,更獲得了奧斯卡「最佳電影歌曲」的榮譽。

▲▼Gail受邀重新詮釋《A Whole New World》。(圖/ETtoday)

《A Whole New World》的原唱為布萊德肯恩(Brad Kane)與莉亞莎隆嘉(Lea Salonga),作曲者則為艾倫孟肯(Alan Menken),他們深情的歌聲與旋律讓人回味無窮,至今仍被廣為流傳。如今真人電影版將上映,《聲林之王》表現令人驚艷的Gail也很喜歡這首歌曲,特別重新詮釋。

▲電影《阿拉丁》真人版即將上映。(圖/IMDB)

Gail的演繹不同於原唱,她用著獨特的柔美聲線,且帶點稚音的歌喉,甜美的嗓音彷彿能將聽眾拉到回憶漩渦,重新詮釋了這首經典歌曲。這次的演唱機會,不僅對Gail來說意義非凡,也讓網友與粉絲們都相當期待;電影《阿拉丁》將在5月22日(三)晚場起上映,一起來跟神燈精靈許願吧!