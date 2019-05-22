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13歲Gail重新詮釋《阿拉丁》經典神曲

記者許逸群／台北報導

電影《阿拉丁》（Aladdin）即將在5/22(三)晚場上映，這部動畫製作成真人版電影，讓大小朋友相當期待。不僅如此，膾炙人口的經典主題曲《A Whole New World》，由《聲林之王》的13歲神童Gail Sophicha（蓋兒）重新詮釋，勢必再掀起一股熱潮。

▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。（圖／ETtoday）

▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。（圖／ETtoday）

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▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。（圖／ETtoday）

《阿拉丁》除了本身的故事多年來持續受到探討，主題曲《A Whole New World》更是一直被列為經典動畫歌曲之一。在1992年迪士尼動畫電影《阿拉丁》裡，阿拉丁與茉莉公主對唱浪漫歌曲《A Whole New World》，當時這首歌曲不僅傳唱全世界，更獲得了奧斯卡「最佳電影歌曲」的榮譽。

▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。（圖／ETtoday）

▲▼Gail受邀重新詮釋《A Whole New World》。（圖／ETtoday）

▲▼Gail重新詮釋《阿拉丁》神曲。（圖／ETtoday）

《A Whole New World》的原唱為布萊德肯恩（Brad Kane）與莉亞莎隆嘉（Lea Salonga），作曲者則為艾倫孟肯（Alan Menken），他們深情的歌聲與旋律讓人回味無窮，至今仍被廣為流傳。如今真人電影版將上映，《聲林之王》表現令人驚艷的Gail也很喜歡這首歌曲，特別重新詮釋。

▲▼阿拉丁。（圖／IMDB）

▲電影《阿拉丁》真人版即將上映。（圖／IMDB）

Gail的演繹不同於原唱，她用著獨特的柔美聲線，且帶點稚音的歌喉，甜美的嗓音彷彿能將聽眾拉到回憶漩渦，重新詮釋了這首經典歌曲。這次的演唱機會，不僅對Gail來說意義非凡，也讓網友與粉絲們都相當期待；電影《阿拉丁》將在5月22日（三）晚場起上映，一起來跟神燈精靈許願吧！

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