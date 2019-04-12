瑤瑤大方曬愛的生日禮！　韓星男友「中文手寫信」甜到蛀牙

記者韓景樺／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，因外貌甜美又性格大方，常出現在各大綜藝節目。她日前才被曝光和南韓綜藝咖李振遠（Andy）的戀愛喜訊，11日又歡慶33歲生日，開心的她也大方秀出男友送的生日禮物，閃瞎眾人。

▲瑤瑤和李振遠戀愛ing。（圖／翻攝自IG／瑤瑤、李振遠）

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瑤瑤4月初被爆料大談異國戀，事後她也大方公開認愛，證實男友就是曾上過《2分之一強》等知名談話性綜藝的李振遠。「戀愛ing」的2人也在彼此的IG上大方放閃，PO出許多共同出遊的甜蜜回憶照，讓網友大呼「有夫妻臉」，並送上滿滿祝福。

▲11日是瑤瑤和龍鳳胎哥哥阿MAN的生日。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

而11日過生日的瑤瑤和龍鳳胎哥哥阿MAN，也和姐姐和好友小優一起慶祝，面前3個蛋糕一字排開，看起來超幸福。瑤瑤也在IG發了篇感謝文「有姊姊真好，買了一人一個蛋糕讓我們乖乖的；有小優真好，下雨天還多買了一個好吃蛋糕；有哥哥還是真好，讓我們又多切了一個蛋糕。」

▲瑤瑤和雙胞胎哥哥阿MAN生日，Apple和小優到場慶生。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）

而李振遠也沒有忘記女友生日，不只貼心送上名牌包包，還附上了中文的手寫信，字跡看來十分清秀。信上不只透露了女友私下對他的愛稱「쌔끼」，還解釋了自己挑這個禮物的原因，是因為包包長得和女友生氣的樣子很像，要女友以後「生氣的時候看一下這個包包」，互動超甜蜜。

▲瑤瑤甜蜜曬出男友送給自己的生日禮物。（圖／翻攝自IG／瑤瑤）