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原創郭寶昌與編導李卓群 打造新京劇《大宅門》

▲京劇大宅門劇照 。（圖／新象提供）

▲京劇大宅門劇照 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

華人世界熱播十幾年的電視劇《大宅門》改編為京劇，海外首站巡演將於5月17至19日於台北國家戲劇院演出，將由《大宅門》原創作者、中國影視戲劇國寶名導郭寶昌，提攜青年戲曲編導全才李卓群，聯手朱紹玉、藍玲、楊少春等名家坐鎮，集結老、中、青三代名家與舞美設計創作團隊，共同打造《大宅門》為當代新京劇。

北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員也是飾演京劇《大宅門》裡楊九紅的女主角竇曉璇，與青年編導李卓群也將來台暢談《大宅門》。

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若說電視劇《大宅門》凝結郭寶昌的畢生心血，而今由北京京劇院推出的京劇版《大宅門》，則讓其多年來的夙願得償。《大宅門》原作者，也是京劇《大宅門》導演兼藝術總監郭寶昌坦言：「我一直想把《大宅門》搬上京劇舞臺，這一路尋尋覓覓，苦苦找了十五年，直至觀賞李卓群執導的小劇場京劇《惜‧姣》，讓他驚豔，找到了李卓群，才下決心創作京劇版。」

電視劇《大宅門》上下兩部共72集，根據真人真事親筆改編，說的是百年老號北京同仁堂的興衰史，劇中同仁堂改編成為百草廳。而《大宅門》描述的故事就是導演郭寶昌，自己在同仁堂這個大宅門中，生活了26年的親身經歷。劇中的許多角色，可說都是他最熟悉的人物縮影，像是養父、姑姑，全都是影響他一生的人。

京劇《大宅門》則擷取電視連續劇1906 年前後時間段，濟南府花魁楊九紅因緣結識京城百草廳少東家白景琦，一見鍾情而自贖跟隨，但最終卻難進大宅門的人生際遇，刻劃宅門兒女情。

在京劇中展現白景琦和楊九紅情感為主軸的起因，則來自京劇《大宅門》的編劇、導演李卓群，2015年開始劇本創作，剛開始劇本的第一稿，寫的是白景琦在濟南打拼立業的過程，郭寶昌導演看完之後，啟發李卓群，可以從楊九紅的角度，從一個一輩子沒有進到宅門裡面的人來反映整個故事，這句話給了李卓群很大的啟發，以一個小視角去看大時代，把楊九紅和白二奶奶的矛盾，階級的矛盾，江湖對峙廟堂，深情挑戰規矩，透過起承轉合洞見人生四季變化。

青年編導李卓群 1985年生，北京京劇院編劇、導演、製作人，北京戲劇家協會會員。畢業於中國戲曲學院戲文系，研究生畢業于中國戲曲學院導演系，2011年進入北京京劇院工作。為中國首位跨戲曲文學、戲曲導演專業的碩士研究生。

李卓群表示，要在兩小時十分鐘裡用京劇講好故事，壓力很大。京劇分流派和行當，京劇《大宅門》的很多角色，可以說是跨流派、跨行當的展現。比如白景琦，他既要有武生繁難的武打表演，還要有老生的唱念功底，因為展現的是二十多歲的男青年，表演上還要有小生的技巧，把中國傳統美感注入現代審美及西方元素如芭蕾、探戈，並且在繼承傳統和反叛間取得平衡點更是極具挑戰。

飾演京劇《大宅門》裡的楊九紅，為北京京劇院梅蘭芳京劇團國家一級演員竇曉璿，1985年出生，工杜（近芳）派青衣，第六屆中國優秀青年京劇演員研究生班碩士研究生，中國戲劇家協會會員，北京戲劇家協會會員。2007年拜著名京劇表演藝術家杜近芳為師。曾獲第二十六屆上海白玉蘭戲劇藝術表演獎主角獎。

竇曉璇認為飾演楊九紅是她從藝以來最大的挑戰。楊久紅性格張力強，豪放、嬌艷、妖氣，她表示 : 「面對楊九紅時，剛開始壓力特別大，直到試妝當天，穿上海報上這身戲服，我突然找到了感覺；在拍攝宣傳片時，劉章目導演又從影視的角度啟發了我們，再回到排練廳後，感覺自己逐漸找到了駕馭這個人物的自信。」

演出資訊 :
京劇《大宅門》 國家戲劇院
5/17(五)19:30 (A組)、5/18(六)19:30 (B組)、5/19(日)14:30 (A組)
導演：
郭寶昌
李卓群
領銜主演 :
杜喆，飾 白景琦（A 組）
竇曉璇，飾 楊九紅（A 組）
馬博通，飾 白景琦（B 組）
王夢婷，飾 楊九紅（B 組）
翟墨，飾 白文氏(二奶奶)
鄭瀟，飾 白玉芬
梅慶羊，飾 白穎宇
黃柏雪，飾 吳掌櫃
盧楊，飾 黃春

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郭寶昌, 李卓群, 京劇, 大宅門

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