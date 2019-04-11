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BL《圈套》床戲太OO！　徐鈞浩曝尺度：怕不能播

記者李欣容／台北報導

徐鈞浩、吳承洋在LINE TV《HIStory3》第一單元《圈套》中大談警察、黑道虐戀，吳承洋曝2人床戲「很粗暴」，徐鈞浩更說，拍完後心裡只有「完蛋了」的感覺，吊足觀眾胃口。

▲▼ 左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩（左）在劇中和吳承洋大談警察、黑道虐戀。（圖／LINE TV提供）

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說到這次有尺度大升級的床戲，吳承洋說：「有場床戲是很緊繃刺激的，我需要很粗暴，情緒很大，演完只有很累，但很謝謝對方。」對手徐鈞浩也說：「他對我很大力，粗暴對待，心裡只有『完了』的感覺。」

兩人在認識一個月時拍攝這場戲，防護措施頂多就是將內褲黏在身上，以防走光，但兩人笑說：「入戲的時候，根本不擔心是否會走光，只擔心不能播。」

▲▼ 左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲左起，陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／LINE TV提供）

另外一對CP卞慶華、陳廷軒的床戲也十分精彩，卞慶華表示：「當時知道有床戲時，只想著要好好維持身材，不能多吃。」兩人靠一起泡溫泉拉近距離，陳廷軒與卞慶華也都獻上彼此第一次的吻戲與床戲，可以說是既緊張又害羞的初體驗。

▲▼ 左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩坐在吳承洋身上。（圖／LINE TV提供）

徐鈞浩這次飾演正義感十足的警察，與飾演黑道的吳承洋兩人相識，一開始便是爭吵不斷，徐鈞浩笑說：「以前都說想演個話多的角色，這次台詞真的超級多。」吳承洋當場撩起徐鈞浩，「吵架也很好，因為他很可愛，我也很想逗他。」

▲▼ 左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋 。（圖／LINE TV提供）

▲徐鈞浩在《圈套》中台詞很多。（圖／LINE TV提供）

劇中唯一女生林意箴，飾演黑幫大小姐，她笑說，「面對這群男生，最大的挑戰就是要克制自己不能投入太深，而且畢竟我在劇中也有了喜歡的人，就是今天沒到場的丁春誠，害我有些孤單。」《圈套》將在4/16（二）起晚上9點 LINE TV首播，每週二、三晚上9點播出。

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關鍵字

圈套, BL劇, 徐鈞浩, 吳承洋, 陳廷軒, 卞慶華

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