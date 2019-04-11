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影／阿Sa、吳慷仁《非分熟女》大膽預告　「浴缸濕身DIY」解放慾望

記者洪文／綜合報導

港片《非分熟女》大膽剖悉女性情慾及性自主議題，更集合香港人氣女星蔡卓妍阿Sa及台灣新生代實力派男星吳慷仁共同演出。該片首支預告見到阿Sa大膽背部全裸入鏡，濕透的身體做著回應自己慾望的動作，大膽畫面立刻引爆話題，但她從容以對：「接拍時就知道要拍什麼的，沒有想那麼多就演了。」

▲▼阿Sa、吳慷仁《非分熟女》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《非分熟女》劇照。（圖／華映提供）

▲▼阿Sa、吳慷仁《非分熟女》劇照。（圖／華映提供）

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《非分熟女》強調女人也可以有「非分之想」，強調身體自主及探索自我情慾，是蔡卓妍以《雛妓》成功拋開偶像包袱後，又一自我突破的大膽作品。前導預告無論畫面及阿Sa的獨白都讓人印像深刻，阿Sa全裸背對鏡頭，做著回應自我慾望的動作，但獨白卻說道：「結了4年婚，依然是處女。」可以見到此角色充滿挑戰性。

阿Sa在拿到《非分熟女》劇本後，也欣然大方接受演出這場出浴戲，她說：「接拍時，就明白角色在性上面有些障礙。」至於背部全裸的演出，可說是出道以來最大尺度，她笑說：「其實很安全的，我前方是沒有鏡頭在拍的，而且當天我們試了好幾個角度，效果都很讓人震撼！」

對於這個畫面，阿Sa認為是在表達角色內心爭扎的重要場面，所以完全沒有多想，就大方裸背上陣演出，「當講出結婚4年卻還是處女時，再加上這個鏡頭，完全表達她內心有多麼的壓抑和不快樂。」《非分熟女》是少數聚焦於女性的香港電影，上周在香港上映，也開出近約250萬港幣（約1000萬台幣）的好成績，讓阿Sa感到非常開心。

▲▼阿Sa、吳慷仁《非分熟女》劇照。（圖／華映提供）

吳慷仁第一次演出香港電影，特別感謝現場阿Sa、導演曾翠珊及所有工作人員都對他照顧有加，讓他覺得很放鬆很像在度假。電影中他全程都以廣東話演出，「我在台灣時就特別找到香港人來上課，一到香港就打開電視聽廣東話，演出時我儘量都說廣東話，偶而才即興加點國語。」

《非分熟女》鮮明又強烈的議題，受到國際影壇矚目，電影已經接連入選歐洲的荷蘭亞洲電影節閉幕電影、大阪亞洲電影節的競賽單元及新加坡華語電影節，而阿Sa也以此片再度入圍香港金像獎最佳女主角，成績大受肯定。

《非分熟女》故事描述小敏（蔡卓妍 飾）和青梅竹馬的阿權結婚4年了，但誰都沒有想到，她仍然是個處女，丈夫最終為此決定離她而去，徹底打碎了她平靜穩定的生活。小敏丈夫沒了，工作也沒了，只好回家幫父親經營家中快倒閉的茶餐廳，她請了神秘廚師家豪（吳慷仁 飾）掌廚。家豪有著一套獨特的烹飪哲學，過程如同性愛，充滿色香味的刺激。家豪的美食讓餐廳門庭若市，而他享受現在的生活態度讓小敏窺探出男女性愛的奧秘。小敏打開枷鎖，邁出身體自主的一步後，初嘗魚水之歡的她，仍不知自己在期盼什麼樣的人生，便更加瘋狂地探索更多未知的自己。

《非分熟女》預計5月24日在台上映。

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阿Sa, 吳慷仁, 非分熟女

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