影／《獅子王》真人版預告！「彭彭、丁滿真實長相」網暴動

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人版電影《獅子王》前導預告10日晚間出爐，完美還原1994年的動畫場景，這次不僅主角「辛巴」、爸爸「木法沙」出現，還有反派「刀疤」計畫趕走辛巴奪位，而片尾出現人氣角色「彭彭」、「丁滿」真實面貌首次出現，網友暴動：「想起滿滿的童年回憶！」

▲▼彭彭、丁滿真實長相曝光，片中神還原1994年動畫電影經典畫面。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



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這次預告相比首支預告，開始有了故事內容輪廓，反派刀疤一開始出現，不滿「辛巴」天生享有一切，而辛巴爸爸木法沙告訴兒子：「真正的國王是想盡辦法付出！」然而刀疤仍舊故意設局欺騙辛巴，希望趕牠離開。而預告當中也可看見昔日的人氣角色包括彭彭、丁滿、狒狒長老拉飛奇、辛巴媽媽、愛碎碎念的犀鳥等。

▲▼刀疤不滿辛巴天生享有一切，可是木法沙告訴兒子：「真正的國王是想盡辦法付出！」（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



本片導演為強法洛（Jon Favreau），所謂的真人版，是採用CG技術，效果就像是《與森林共舞》，強法洛執導的《與森林共舞》創下佳績後，更為迪士尼打了劑強心針。

辛巴的爸爸「木法沙」則由在1994年幫該角配音的詹姆士厄爾瓊斯（James Earl Jones）演出，頗有致敬、傳承意味。男主角「辛巴」則是以影集《亞特蘭大》獲得金球獎最佳音樂及喜劇類電視劇男主角的唐納德格洛弗（Donald Glover），天后碧昂絲（Beyonce）飾演女主角Nala。

其他演員包括奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）演「刀疤」、塞斯羅根（Seth Rogen）演「彭彭」、比利埃西納（Billy Eichner）演「丁滿」等，幾乎都是黑人演員。劇情描述辛巴在父親木法沙的訓練下，學習成為未來的國王，但在叔叔刀疤的虎視眈眈下，他和王國、家人都面臨危機。

▲▼狒狒長老拉飛奇、辛巴媽媽、愛碎碎念的犀鳥。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



原版動畫電影《獅子王》在1994年上映，在全球獲得9.68億美元的高票房，由艾爾頓強（Elton John）所演唱的主題曲《Can You Feel the Love Tonight》榮獲當年金球獎最佳音樂及喜劇電影和奧斯卡最佳原創電影歌曲，更是傳唱至今。

《獅子王》將於2019年7月19日在北美上映。