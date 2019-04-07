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專訪／《與惡距離》賈靜雯演必娶女主管　電視台實習幕後大公開

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《我們與惡的距離》主要演員從左至右曾沛慈、賈靜雯、溫昇豪、林哲熹接受《星光好選喆》節目專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

台劇《我們與惡的距離》，推出之後大受好評，也引起網路熱烈討論，戲裡如實探討媒體亂象，與新聞工作者的內心掙扎、甚至新聞事件主角和家屬的內心世界，值得眾人深思。長期在對岸發展，已經15年沒在台灣拍戲的賈靜雯，這次飾演內心戲沉重的電視台女主管，是什麼原因讓她選擇此劇復出螢光幕，有政治記者背景的男星溫昇豪，如何詮釋片中演出和妻子賈靜雯理念不合的報社負責人？

▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪詮釋受害者家屬神情悲痛。（圖／公視提供）

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▲《我們與惡的距離》賈靜雯與溫昇豪飾演一對家逢驟變的媒體夫妻。（圖／Catchplay提供）

《我們與惡的距離》比起過去走偶像情愛路線的台製連續劇，以更貼近台灣人生活，會相當有感觸與共鳴的重大新聞事件作為劇情，去刺激觀眾思考辯證。長期在對岸發展的女星賈靜雯，近2年以大陸綜藝節目《媽媽是超人》，攜手兩位可愛女兒「咘咘」與「Bo妞」上節目，可愛互動讓她人氣爆棚，在兩岸知名度翻紅，而已經15年沒在台灣拍戲的賈靜雯，這次會選擇《我們與惡的距離》，成為她回歸台灣螢光幕之作，她透露一開始其實是被劇名給打動：「因為我覺得這個劇名很妙，我自己覺得每個人心中都會對善惡有界定，而那個距離的拉扯，甚至是跟你靠近哪邊，我感覺是很特別的。」

賈靜雯表示，就像在劇中飾演的電視台女主管喬安，可能這位新聞工作者在報導的時候，說不定就是最惡的那個人，所以看完劇本之後賈靜雯有很多的思考，再加上有很棒的主角群一起討論劇本，從劇本到每個角色的完整性，都讓她覺得很過癮：「我就覺得好像Timing（時機）到了，應該要來拍一部自己很喜歡的戲。」。

▲《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

▲賈靜雯飾演電視台犀利女主管，入木三分。（圖／Catchplay提供）

賈靜雯更透露，新聞台的戲份是大家壓力最大的一部分，因為很怕在一些角度上不夠中立，所以演員和劇組們都有親自到電視台實習，也和真的總編輯討論交流，了解新聞工作者的生態，和新聞製播流程，她說：「我覺得演員就是必須要在聽完一種工作或生活型態之後，能運用想像力去詮釋，並且表現出來；我覺得我們能呈現的，老實說只是社會上面的皮毛，但是我們呈現出來之後的發酵，就是留給大家去討論的。」，她認為新聞工作者在辛苦之餘可能還有更多的社會責任要去面對，對她而言這是一個從沒接觸過的職業，也是第一次到電視台實習，感到格外珍惜與難得。

▼全球娛樂獨家報導，請鎖定星期一下午兩點首播、星期日晚上八點重播的《星光好選喆》。（四月開始時段調整）

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我們與惡的距離, 賈靜雯

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