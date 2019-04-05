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《勇者鬥惡龍》33年首部3D動畫電影！　配音陣容13人曝光…網一看是他笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

日本電玩遊戲《勇者鬥惡龍》自1986年推出至今，風靡全球33年人氣不減，現在要推出3D電影版了！最新預告近日正式公開，悠揚樂聲響起，正是最令人熟悉主題曲，短短數秒燃爆日網，其中13個角色的幕後配音陣容也同步公開，掀起遊戲玩家熱烈討論。

▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

3D電影《勇者鬥惡龍‧你的故事》的劇情，是參考1992年《勇者鬥惡龍5之天空的新娘》，描述父子孫三代的親情羈絆，還有選新娘2大故事主軸，多年來受到玩家喜愛。電影版找來《STAND BY ME 哆啦A夢》、《幸福的三丁目》名導山崎貴操刀劇本兼總導演，預告中，寶藏中神劍現身，壯闊雪景、魔物對決、大魔王現身等，再加上東京都交響樂團演奏經典序樂，秒秒喚醒玩家當年玩遊戲破關的狂熱！

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▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲《勇者鬥惡龍》3D動畫場面壯麗。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

除了3D畫面絢麗，電影幕後配音全是當紅藝人，男主角「琉卡」是佐藤健，兩大女主角「碧安卡」是有村架純，「芙蘿拉」是波瑠，王子「亨利」是坂口健太郎。最受矚目的是男主角爸爸「帕帕斯」是山田孝之，他是深夜劇《勇者義彥》男主角，該劇也是改編自《勇者鬥惡龍》系列。

▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲電影版13角色配音陣容公開，男主角琉卡是佐藤健。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲芙蘿拉的配音是波瑠。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲碧安卡是有村架純。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲▼《勇者鬥惡龍》33年推出首部3D動畫電影。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲琉卡爸爸帕帕斯是最強戰士，由山田孝之配音。（圖／翻攝自YouTube／東寶）

▲▼《勇者鬥惡龍》最強戰士帕帕斯，是由山田孝之配音。（圖／翻攝自推特／勇者義彥）

▲山田孝之演過《勇者義彥》男主角「義彥」。（圖／翻攝自推特／勇者義彥）

還有小林劍道、安田顯、古田新太、松尾鈴木、山寺宏一、井浦新、賀來千香子、吉田鋼太郎等，尚未公佈為哪位角色配音。電影預告曝光1天，觀看次數已經逼近百萬，網友除了大讚3D畫風，更笑讚山田孝之為「帕帕斯」配音，輪番留言「沒想到是他」、「《勇者鬥惡龍5》是我的青春」、「有義彥」、「山田孝之我可以」、「怎麼沒有佐藤二朗（曾在深夜劇版演佛祖）？」

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