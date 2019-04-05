瑞瑪席丹車禍10年…勇曬傷痕照！ 「隧道的盡頭總有希望」正能量暖哭

記者陳芊秀／綜合報導

混血辣模Rima瑞瑪席丹（Rima Zeidan）2017年憑電影《強尼·凱克》，勇奪金馬54最佳新演員獎，隨後當歌手發行專輯，展現多樣才華。而她18歲那年的4月4日經歷了一場重大車禍，10年後的今天再度憶起往事，公開當時的傷痕照面對創痛，「帶著充滿感恩心寫著這些文字……。」

▲瑞瑪席丹10年碰上重大車禍，全身2、3度灼傷，男友當場喪生。（圖／翻攝自臉書／瑞瑪席丹）

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瑞瑪席丹10年前碰上連環車禍，被送進佛羅里達某間醫院的急診室，當時乘坐男友的重型機車，除了安全帽沒有其他防護，結果在時速270km/hr的狀態下，失控撞上前方的汽車，加上身後的另一台重機來不及剎車，整個人被撞飛，造成全身上下2、3度灼傷，男友當場喪生。她直到4年前才鼓起勇氣說出這段故事，如今想來，「那時有種快窒息的感覺，屏住氣按下了『分享』，文章送出後，當下瞬間全身無力崩潰大哭，或許是一種解脫、一種極度的脆弱感、也或許是一種療癒。」

▲瑞瑪席丹曬出10年前的傷痕照，勇敢面對創痛。（圖／翻攝自臉書／瑞瑪席丹）

10年來，瑞瑪席丹經歷許多低潮，甚至憂鬱、飲食失調、焦慮症，至今仍為了許多問題掙扎，學習給予和接受愛，面對許多不容易，也讓自己變得更強大。她如今充滿感恩，也藉由文字鼓勵陷入低潮的朋友，「當一切看起來毫無希望跌到最低谷時，要知道，隧道的盡頭總有希望，總會度過！」



【瑞瑪席丹臉書全文】

10年前的今天因為一場重大的車禍躺在佛羅里達某間醫院的急診室。

掙扎了好多年後，終於在4年前鼓起勇氣分享了這個對我來說脆弱又痛苦的故事。

還記得那時有種快窒息的感覺，屏住氣按下了「分享」，文章送出後，當下瞬間全身無力崩潰大哭，或許是一種解脫、一種極度的脆弱感、也或許是一種療癒。

過去10多年經歷了許多的低谷、黑暗、破碎、憂鬱、飲食失調、焦慮症等等。

我仍有許多的問題和掙扎，仍不斷學習著自己的價值，學習如何給予和接受『愛』、如何接受每個階段的自己、如何與自己相處、如何活得更有意義。這些並不容易，但也讓我們變得更強大。

10年後我卻帶著充滿感恩心寫著這些文字。

感謝上帝這幾年傾倒在我身上源源不絕的愛和恩典。

當一切看起來毫無希望跌到最低谷時，要知道，隧道的盡頭總有希望，總會度過！

#MyScarsMyStory

#WeAreAllWarriors

#10Years

#ThankUJesus

#YouMakeAllThingsNew

#YourGraceIsEnough

#StillAlive

#我們都在努力成為更好的自己

#我們都是有故事的人

#獻給正經歷低潮的朋友