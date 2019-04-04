ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳

記者李湘文／綜合報導

綜藝節目《我愛黑澀會》在2005年開播，不只捧紅大批參加節目的年輕美眉，也吸引許多忠實觀眾。該節目收播至今已8年，美眉洪詩、勇兔（林筳諭）、米奇（黃鈺文）、玉兔（鄭如吟）再次齊聚，以「出澀會美眉」的名號拍攝影片，大爆當年錄《黑澀會》的辛酸點滴，吐露許多不為人知的辛苦。

▲洪詩、玉兔、米奇、勇兔爆黑澀會作假內幕。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

▲洪詩、勇兔、米奇、玉兔錄製影片，回憶《黑澀會》點滴。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

美眉們說起當年最討厭錄的單元，除了殘酷的淘汰賽之外，還有所謂的「調查局」，因為調查需要，她們會被要求一定要講出一個最討厭的美眉，只好隨便亂選，卻讓被點名的人因此走心。米奇半開玩笑表示，有時錄影前根本沒有討厭誰，「可是因為工作人員一直問妳說『妳覺得誰心機最重』，妳就會開始想說『對，祐祐真的心機很重』。」表達出被迫回答的無奈，也說：「調查局很容易讓大家彼此之間真的有嫌隙。」

請繼續往下閱讀...

▲洪詩、玉兔、米奇、勇兔爆黑澀會作假內幕。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

▲洪詩、玉兔、米奇、勇兔爆黑澀會作假內幕。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

▲美眉們錄節目會被要求互選討厭的人，結果錄到後來真的產生嫌隙。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

說到節目效果，玉兔也透露當年被set成「壞人人設」，不只被要求「要當壞學姊，要去釘學妹」，還有一次在特輯中也差點變成愛亂刷卡的人。她爆料，工作人員幫她編好了故事，「是一個有信用卡的人，瘋狂的刷卡負債，家裡還會幫我還債」，但她根本沒有信用卡，還回家詢問媽媽的意見，最後因為擔心影響爸爸做生意的信譽，便告訴製作單位這集沒辦法配合。

▲洪詩、玉兔、米奇、勇兔爆黑澀會作假內幕。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

▲玉兔曾經被要求演「愛刷卡負債」。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

聽到玉兔拒絕，工作人員先是回應：「妳確定嗎？那這集就沒有妳喔。」之後便改去找另一個美眉配合。然而，玉兔後來聽到那個美眉演的故事，傻眼發現跟自己完全不一樣，「她家欠了鉅額的債款，她努力賺錢，幫家裡的人還債還完了。」別人的故事是孝順，她卻無奈總是被設定成壞人角色。

▲洪詩、玉兔、米奇、勇兔爆黑澀會作假內幕。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

▲美眉們透露當年錄影的幕後辛酸。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

當黑澀會美眉看似歡樂，但4人透露背後其實很辛苦，為了要配合節目展現才藝，找一次老師至少就花一萬元以上，有時候1天連續錄4集，還要記住4套不同的表演，每天起床就去舞蹈教室，通告費也全部拿去付老師的薪水，根本賺不到，還得自己倒貼。勇兔回憶，有一回晚上要錄評比，節目早上還出外景拍大胃王比賽，她為了贏得獎金，吃到最後去廁所吐，「為的就是晚上的那個比賽，我希望可以多拿3000塊，去支付老師的錢。」

有一次年終評比，洪詩正巧同時遇上學校期中考，只好一大早第一個去錄影，跳完舞趕去學校考試，最後又回來錄ending。米奇感慨：「因為它（製作單位）不會管妳真正的生活在發生什麼事情、今天開心還是不開心，妳一上台就是要變成那個樣子，要不然就淘汰。」吐露當年錄《黑澀會》不為人知的辛苦。

推薦閱讀

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

女子控「13歲遭強吻硬上」　男星預告自殺證清白..被發現陳屍家中

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我愛黑澀會, 洪詩, 勇兔, 玉兔, 米奇, 黃鈺文, 林筳諭, 鄭如吟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話了！
  2. 玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳
  3. 邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！
  4. 孫鵬救子兼護妻　一句「最困難的地方」讓他忍不住哭了
  5. 《權力遊戲》女星紅毯訪到一半！記者看到「龍后」秒轉頭　粉絲氣炸
  6. 泰劇男神當兵前脫衣驗身！　填真名外洩「億萬富二代」超強家世
  7. 陳喬恩兒童節慶生！　燦笑比YA「今天我四歲」Q萌幼齒照曝光
  8. 連俞涵《一千個晚安》憋淚送走爸　曝想辦生前告別式
  9. 李壽根被爆是「車太鉉賭博同夥」　韓媒證實：他也在場！
  10. 黃荷娜躲醫院被揪出逮捕！爆散布不雅影片還要脅被害人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366