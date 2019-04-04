玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設…工作人員：那這集沒妳

記者李湘文／綜合報導

綜藝節目《我愛黑澀會》在2005年開播，不只捧紅大批參加節目的年輕美眉，也吸引許多忠實觀眾。該節目收播至今已8年，美眉洪詩、勇兔（林筳諭）、米奇（黃鈺文）、玉兔（鄭如吟）再次齊聚，以「出澀會美眉」的名號拍攝影片，大爆當年錄《黑澀會》的辛酸點滴，吐露許多不為人知的辛苦。

▲洪詩、勇兔、米奇、玉兔錄製影片，回憶《黑澀會》點滴。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

美眉們說起當年最討厭錄的單元，除了殘酷的淘汰賽之外，還有所謂的「調查局」，因為調查需要，她們會被要求一定要講出一個最討厭的美眉，只好隨便亂選，卻讓被點名的人因此走心。米奇半開玩笑表示，有時錄影前根本沒有討厭誰，「可是因為工作人員一直問妳說『妳覺得誰心機最重』，妳就會開始想說『對，祐祐真的心機很重』。」表達出被迫回答的無奈，也說：「調查局很容易讓大家彼此之間真的有嫌隙。」

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▲美眉們錄節目會被要求互選討厭的人，結果錄到後來真的產生嫌隙。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

說到節目效果，玉兔也透露當年被set成「壞人人設」，不只被要求「要當壞學姊，要去釘學妹」，還有一次在特輯中也差點變成愛亂刷卡的人。她爆料，工作人員幫她編好了故事，「是一個有信用卡的人，瘋狂的刷卡負債，家裡還會幫我還債」，但她根本沒有信用卡，還回家詢問媽媽的意見，最後因為擔心影響爸爸做生意的信譽，便告訴製作單位這集沒辦法配合。

▲玉兔曾經被要求演「愛刷卡負債」。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

聽到玉兔拒絕，工作人員先是回應：「妳確定嗎？那這集就沒有妳喔。」之後便改去找另一個美眉配合。然而，玉兔後來聽到那個美眉演的故事，傻眼發現跟自己完全不一樣，「她家欠了鉅額的債款，她努力賺錢，幫家裡的人還債還完了。」別人的故事是孝順，她卻無奈總是被設定成壞人角色。

▲美眉們透露當年錄影的幕後辛酸。（圖／翻攝自YouTube／Mickey Huang）

當黑澀會美眉看似歡樂，但4人透露背後其實很辛苦，為了要配合節目展現才藝，找一次老師至少就花一萬元以上，有時候1天連續錄4集，還要記住4套不同的表演，每天起床就去舞蹈教室，通告費也全部拿去付老師的薪水，根本賺不到，還得自己倒貼。勇兔回憶，有一回晚上要錄評比，節目早上還出外景拍大胃王比賽，她為了贏得獎金，吃到最後去廁所吐，「為的就是晚上的那個比賽，我希望可以多拿3000塊，去支付老師的錢。」

有一次年終評比，洪詩正巧同時遇上學校期中考，只好一大早第一個去錄影，跳完舞趕去學校考試，最後又回來錄ending。米奇感慨：「因為它（製作單位）不會管妳真正的生活在發生什麼事情、今天開心還是不開心，妳一上台就是要變成那個樣子，要不然就淘汰。」吐露當年錄《黑澀會》不為人知的辛苦。