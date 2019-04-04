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夏于喬酒醉被鮮肉扛回家！　天心傻眼秒露「機車眼神」

記者李欣容／綜合報導

天心、鍾承翰主演律政劇《最佳利益》今（4日）曝光前導預告片，天心只要上戲氣勢就滿分，導演林立書都誇「機車眼神」做得很到位，只要有天心在，所有的事情都不用擔心，除了主要演員，夏于喬更挑戰火辣網紅角色，值得期待。

▲▼天心飾演資深律師 在《最佳利益》霸氣外露。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

▲天心飾演資深律師。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

在劇中飾演資深律師的天心，讓導演林立書讚不絕口，只要鏡頭一來，律政一姐的氣勢就來了，眼神機車、冷血無情，讓菜鳥律師一個個嚇破膽。

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▲▼天心飾演資深律師 在《最佳利益》霸氣外露。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

▲溫昇豪飾演檢察官，和天心在劇中是夫妻。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

林立書更說，「只要天心在我都放心，女俠上場大家一秒入戲，全都在角色裡都在狀況內。」在戲裡與天心配對演夫妻的溫昇豪笑說：「這次我是帥氣登場。」原來是他飾演檢察官，模特兒身材一披上制服，無論造型和專業度都是滿分。

▲▼天心飾演資深律師 在《最佳利益》霸氣外露。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

▲鍾承翰在劇中是「苦力」擔當，背著飾演網紅辣妹的夏于喬。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

鍾承翰則飾演菜鳥律師，在劇中必須大量奔跑，除了汗水永遠擦不乾外，還有好幾場情緒很重的戲，哭得一把鼻涕一把眼淚，下戲後還坐在原地哭到無法自己，夏于喬則客串飾演一位靠著直播走紅的網紅，每天在直播鏡頭前濃妝艷抹與粉絲討拍的大膽演出。

▲▼天心飾演資深律師 在《最佳利益》霸氣外露。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

▲安心亞（中間）看到劇本馬上答應客串。（圖／群之噰、有意思國際傳媒）

除了主要的演員之外，還有超強客串卡司，包括安心亞、夏于喬、李沛旭、吳鈴山 、納豆、張雁名、岳虹、李依瑾、應采靈、明金城、洪都拉斯、陶傳正、陳志強等多位實力派演員。

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關鍵字

最佳利益, 天心, 鍾承翰, 夏于喬

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