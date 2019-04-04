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容祖兒為新歌赴韓學舞！　衣服換7套拍20小時..氣勢照曝光

記者盧薇淩／台北報導

容祖兒最新粵語單曲《Pretty Crazy》MV 4日釋出，她為MV大換7件華服、總共拍攝了20個小時才完成，工作起來的她，有如拚命三娘，她說：「雖然從早上六點開拍，到現在天黑都還沒拍完，但真的拍得很爽，好興奮！」而這首歌幾乎在韓國完成所有製作，也透露韓國團隊將現今市場上最流行的音樂元素加入歌曲中。

▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

▲ 容祖兒推出新歌。（圖／英皇娛樂）
 
填詞人黃偉文表示，題材靈感來自於感覺「祖兒是很瘋狂的人」，形容別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿，讓容祖兒聽聞吐槽說：「我覺得阿Y（黃偉文）不是在寫我啦，因為我一點都不crazy，不過卻很pretty囉！」她大笑三聲，又說：「哈哈哈，但在好多朋友心目中，好吧，我應該屬於蠻crazy的。」
 
容祖兒《Pretty Crazy》MV於韓國拍攝，先在香港排舞後，再到韓國拍攝，舞蹈充滿「泡菜味」，這首歌從籌備製作到完成超過了半年時間，連排舞都花了整整五天去學，「自己都覺得獲益良多，學到很多東西。」

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▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

▲ 容祖兒笑說自己是pretty而非crazy。（圖／英皇娛樂）
 
今年將在香港舉行演唱會的榮祖兒，已經開始努力健身，此次在韓國雖有好多美食可吃，但是都好自律沒有亂吃，「這次來韓國五日的拍攝工作，就好像是演唱會前的預熱暖身。」今年暑假要開20週年演唱會，心情非常興奮緊張，已緊鑼密鼓的開了很多製作會、選歌單，「希望能唱大家耳熟能詳的歌，帶大家進到回憶的時光，勁歌熱舞，要給大家最精彩的兩小時。」

▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

▲▼容祖兒將在香港開演唱會。（圖／英皇娛樂）

▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

▲▼ 容祖兒新歌 。（圖／英皇娛樂）

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