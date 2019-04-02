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翁虹問「老了會照顧我嗎」？　12歲女兒神回這句有洋蔥

記者李欣容／台北報導

翁虹、秦漢今（2日）為電視劇《親愛的她們》接受媒體訪問，該劇2017年在大陸上檔，當初因為翁虹女兒發現台灣也有播，她才聯絡電視台，邀約了今天的聚會，她在現場大聊媽媽經，有次問女兒，「媽媽老了會不會照顧我？」沒想到女兒竟說要她「別問無聊問題」。

▲▼ 翁虹一家人感情像朋友 。（圖／翻攝自翁虹微博）

▲翁虹和女兒的感情像姐妹 。（圖／翻攝自翁虹微博）

翁虹女兒從小接受中、西方教育，AB型的性格極具創意，「她創意很多的時候就會很有主見，每次我要發火，我老公就會按按我，叫我深呼吸，把肝火壓下去。」還說女兒現在非常難搞，讓溫柔的她從貓媽快要變成虎媽了。

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▲▼ 秦漢、翁虹 。（圖／記者李欣容攝）

▲秦漢、翁虹在劇中發展黃昏之戀。（圖／記者李欣容攝）

這次在劇中她飾演大齡剩女，雖感情空窗但很會經商，過去都是演女主角，隨著年歲增長也開始演母親，翁虹不覺得地位被取代，「年紀成長角色有所限制，但像這樣的戲，35歲以後的題材很少，難道社會沒有這樣的人嗎？他們也需要屬於他們的戲劇，韓劇、日劇都有不同年齡層發展，影視行業應該要平衡。」

▲▼翁虹保養得宜 。（圖／翻攝自翁虹微博）

▲50歲翁虹超凍齡。（圖／翻攝自翁虹微博）

翁虹從小教育女兒要孝順，前幾天問女兒以後她老了會不會伺候她洗澡、吃飯，沒想到女兒竟回，「妳不要問無聊問題好不好，當然會啊這還要問嗎。」小大人語氣讓她哭笑不得，但也相當暖心。

▲▼ 翁虹一家人感情像朋友 。（圖／翻攝自翁虹微博）

▲翁虹工作滿檔，但也很享受生活 。（圖／翻攝自翁虹微博

翁虹年過50，保養得宜，她在現場發送年曆，封面照神似張鈞甯，她笑說維持年輕一定要保持開心，「我現在沒有房貸了，財務比較自由，按照興趣來接戲，那感覺是不一樣的。」她還準備上游泳課，將以前筋開腰軟的武功重新練回來。

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翁虹, 親愛的她們, 秦漢

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