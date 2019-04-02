和林青霞真的復合了？　秦漢「7字回應」揭內幕

記者李欣容／台北報導

秦漢、朱茵、翁虹主演電視劇《親愛的她們》近來在台灣播出，劇裡面中年閨蜜情誼引發觀眾共鳴，秦漢、朱茵的黃昏戀也受到高度討論。先前秦漢被傳和林青霞復合，對此他表示，「那根本別有目的。」

▲秦漢、翁虹來台宣傳《親愛的她們》。（圖／記者李欣容攝）

秦漢先前被傳下跪求和林青霞，被問到是否造成困擾，他爽快回答，「沒有很困擾，我那時候在大陸拍戲，不談了沒什麼好講，那是別有目的。」至於會不會看電影《滾滾紅塵》，翁虹趕緊跳出救火，「秦漢大哥演戲但不看戲的！」

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▲翁虹把秦漢當成偶像，認為他一出現總是自帶光芒。（圖／記者李欣容攝）

秦漢在《親愛的她們》飾演宋書豪，雖然花甲之年，還是用年輕人追求方式，送球鞋、玫瑰花，邀約旅行來博取朱茵芳心，還有背她在河堤奔跑的畫面，搞笑說，「好吃力啊！沒想到她這麼重。」翁虹在一旁替朱茵講話，「她為了這個都不敢吃飯了！」

▲翁虹（中間）年輕時因房貸壓力，只要有戲都不會拒絕。（圖／翻攝翁虹微博）

翁虹21歲出道，過去因房貸壓力，直呼，「不管喜不喜歡都要拍，我也像業務員一樣要跑單的。」看到現在秦漢隋時保持良好狀態，有喜歡的戲就接，也不希望太累，相當羨慕。

翁虹為了這檔戲壓力大到右邊眼睛的睫毛都掉光，已經2年了都還長不太出來，只能貼假睫毛擋著，直說，「我為了這個戲付出很大。」出道30年，除了懷孕生產休息了2年，其餘時間都在工作，但保持心態健康，挑戰自我是她凍齡的不二法門。