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工藤新一時間不多了！　《柯南》鐵粉掐指一算「夢想只剩1個月」

▲▼日本宣布新年號「令和」，網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

▲日本宣布新年號「令和」，網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

記者陳芊秀／綜合報導

日本1日宣布新年號「令和」，國人紛紛要向舊年號「平成」說再見，對新時代充滿期待。不過「工藤新一」該怎麼辦呢？有網友想起《名偵探柯南》男主角的夢想：「成為平成年代的福爾摩斯」，故事連載25年，國家都換年號了，網友紛紛替男主角擔心「時間不多了啊！」

▲▼柯南舉著新年號「令和」宣傳最新劇場版。（圖／翻攝自推特／劇場版名偵探柯南）

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▲柯南舉著新年號「令和」宣傳最新劇場版。（圖／翻攝自推特／劇場版名偵探柯南）

工藤新一在《柯南》中向小蘭訴說夢想：「我想成為平成的夏洛克福爾摩斯啊！」他的推理故事從1994年開始連載，至今25年了，日前才和小蘭正式成為男女朋友，成為福爾摩斯的夢想還沒實現，「平成」年號將於4月30日結束，新年號「令和」5月1日正式啟用。

▲▼日本宣布新年號「令和」，網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

▲工藤新一曾向小蘭訴說夢想：「我要成為平成的福爾摩斯！」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

大陸微博熱搜出現「工藤新一的時間不多了」，網友紛紛留言「平成剩不到1個月時間了」、「不知道新一本人著不著急焦不焦慮」、「說明這部動漫出現得太早了。已經有跨年代的事了。」

▲▼日本宣布新年號「令和」，網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

▲網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自微博／每日經濟新聞）

《柯南》官方推特也自嘲：「雖然目標是當平成的福爾摩斯，結果年號改了！」對此漫畫作者青山剛昌親手繪圖，等待新年號發表後，就可以填入空格：「年號改成『令和』了？嗯…那我就當『令和』的福爾摩斯吧！（笑）」

▲▼日本宣布新年號「令和」，網友擔心「工藤新一時間不多了。」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

▲青山剛昌早畫好新台詞，等新年號公佈就可以填入空格，「我就當令和的福爾摩斯吧！」（圖／翻攝自推特／江戶川柯南）

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令和, 工藤新一, 柯南, 名偵探柯南

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