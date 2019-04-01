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辜莞允初戀穩交10年！　曝「婚禮進度」倒數3年當媽

記者李欣容／台北報導

辜莞允今（1日）出席茶攤一條街代言活動，深V禮服爆乳露好身材，現場鎂光燈閃不停，茶品中她最喜歡「起司草莓」，直說有初戀的味道，也大方坦承已有交往10年男友， 30歲想步入婚姻，趕快生個寶寶當辣媽。

▲▼辜莞允、男NONO－泰山茶攤一條街新品上市記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲辜莞允（右）、NONO出席泰山茶攤一條街新品上市記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

辜莞允被問有沒有男朋友，先是看了一下經紀人，接著大方坦承，「我們已經在一起10年了，是公開的，有往結婚方向邁進，但還沒開始計劃，希望30啦，我現在27。」害羞說想早點生小孩，心中追求能在家長會上成為最漂亮的媽媽。

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▲▼辜莞允、男NONO－泰山茶攤一條街新品上市記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲辜莞允大方認愛，希望30歲能結婚。（圖／記者屠惠剛攝）

先前曾有媒體報導過，辜莞允男友家是上市上櫃公司，她今也默認對方「算是小開」，逢年過節也都會到對方家打招呼，記者追問男友形象，辜莞允直白回，「之前有說長得像Kid，松山Kid。」讓一旁NONO聽了出聲替她踩剎車，「你要回去問一下欸，他有沒有喜歡妳這樣稱呼他。」

▲▼辜莞允、男NONO－泰山茶攤一條街新品上市記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲辜莞允希望以後去小孩家長會能當「最美媽咪」。（圖／記者屠惠剛攝）

NONO舉例老婆朱海君就是在27、28歲結婚生子，趁年輕還有體力帶女兒去公園玩，是一大享受，鼓勵辜莞允可以開始準備了，她聽了一臉羨慕，直說：「好好哦，NO哥是我榜樣！」

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